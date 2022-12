Georgina Rodríguez se lanza contra el técnico de Portugal por no alinear a su esposo, Cristiano Ronaldo

Una de las sorpresas de esta Copa del Mundo fue la inesperada derrota que sufrió Portugal ante el combinado de Marruecos por 1 gol a 0 en el partido que definía el paso a las semifinales del certamen. A alguien que caló este resultado fue Georgina Rodríguez, esposa y madre de los hijos de Cristiano Ronaldo, quien arremetió contra el director técnico de la nación ibérica.

Un señalamiento directo contra el estratega de Portugal

Tal fue su descontento que expresó su malestar en su perfil de Instagram, donde dio a conocer su descontento porque su esposo no jugó durante los 90 minutos del encuentro.

Georgina muestra su descontento. | Foto: @georginagio

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte al juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece”. La vida da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Cristiano”, apuntó la también madre de los 6 hijos de jugador portugués.

Una situación que no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los internautas interpretaron el mensaje como un claro enfrentamiento contra Fernando Santos, timonel de la selección de Portugal.

Horas antes Georgina mostró su apoyo a Portugal

A horas antes de iniciar el encuentro de cuartos de final entre Portugal y Marruecos, Georgina publicó en su perfil de Instagram un mensaje de apoyo a su esposo y el combinado portugués, quienes eran señalados por los especialistas para avanzar a la etapa de semifinales del Mundial Qatar 2022.

Sin embargo, la también influencer dijo no estar de acuerdo con que su esposo no haya sido alineado. Cuando Portugal derrotó a Suiza en los octavos de final y los lusitanos avanzaron la siguiente ronda, CR7 no vio acción, por lo que Georgina escribió:

“Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando nos hagáis vibrar una noche más”. Además de mostrar su posición al respecto, también publica fotos sobre Qatar, además de subir fotos con quien llama el amor de su vida Cristiano Ronaldo.

