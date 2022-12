Un joven se deshace en lágrimas por trabajar 8 horas diarias y muchos apoyan su punto

En México estamos acostumbrados a trabajar más de 6 horas diarias, incluso muchos empleados pueden estar hasta 12 horas laborando, la ley federal indica que un horario máximo es de hasta 48 horas por semana con un día descanso. Incluso esta información ha impresionado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde compara países como Costa Rica, Dinamarca y Alemania donde su jornada es menor a la que tiene nuestro país.

En redes sociales se viralizó un video de un joven que se muestra desesperado por su empleo, no precisamente se trata de alguna situación de “mobbing” ni tampoco de algún mal trato por parte de algún cliente, sino por su horario de trabajo, que es de ocho horas. Llorando y con gran tristeza relata que su labor como barista le cuesta 25 horas a la semana.

Apenas en México se debate sobre el aumento de vacaciones Foto: Especial

De acuerdo con el testimonio indica que sólo son 4 personas las que atienden el establecimiento, sin embargo llegan días donde hay demasiados clientes que no pueden con todo. “Trabajar dos días seguidos de fin de semana, con un gerente que no se responsabiliza por la falta de personal y no trabaja con ellos en el piso” indica el estudiante americano.

Su horario en total por semana recauda 25 horas, en donde se incluyen los días sábados y domingos, por lo que no está de acuerdo con su jornada y revela que el abuso de poder de los gerentes hace que eso se viva como una “explotación”. “Llevo tres horas y media en mi turno. Hay tantos clientes y tenemos cuatro personas en el piso todo el día”, comentó.

En poco tiempo comenzó a tener diversas reacciones el video, donde diferentes personas del mundo lo comentaron para dar comparación de otros países, como el caso de México, que su jornada es casi la mitad de lo que se trabaja en el país. Pero también hubo otras posturas donde validan su queja y lo apoyaban. Aunque es un tema controversial, en cada sitio de residencia puede variar las leyes que indican el tiempo que se debe laborar por eso puede que a algunos les parezca exagerado y otro justo lo que hizo el joven.

