Estos son los 4 mejores podcasts de amor, sexualidad y relaciones que puedes escuchar

El amor, la sexualidad y las relaciones de pareja son algunos de los temas que más nos generan dudas a lo largo de nuestra vida, sobre todo en pleno 2022 y después de una pandemia que ha cambiado nuestra forma de socializar o vincularnos con otras personas, lo cual nos hace parecer nuevos en el terreno de las citas.

Y si eres de esos que de plano está perdido en este campo minado y de plano no sabe para donde ir, no te preocupes; ten calma, que hoy en día hay una gran cantidad de podcasts que nos recuerdan que no estamos solos en esto y con sabios consejos sobre amor, relaciones y sexualidad, nos preparan para dar más y mejores pasos.

Gracias a un formato más personal e íntimo, y la comodidad de escucharlo cuando y donde quieras, los podcasts se han convertido en el compañero perfecto para cuando estamos en busca de un consejo o una especie de apapacho a la distancia; por ello, aquí te dejamos los mejores programas sobre relaciones que puedes escuchar.

Se Regalan Dudas

Lety Sahagún y Ashley Frangie se han consolidado como dos de las podcasteras más importantes del país y el continente gracias a que en cada episodio ponen temas relevantes en la mesa como las creencias, el amor propio y la superación personal en la mesa. Con ayuda de invitados especiales, despejan dudas sobre relaciones y sexualidad, y algunas de las cosas que más nos preguntamos en la vida.

De Cita en Cita

En este podcast, dos jóvenes veinteañeras hablan de sus experiencias personales y diferentes temas relacionadas al amor o sexo; desde cómo manejar las situaciones de una relación, hasta el sexting o las famosas apps de citas, con una dinámica fresca y puntos de vista que te harán cuestionarte lo que sabes.

Bilateral con Calle y Poché

Las famosas influencers Calle y Poché comparten sus puntos de vista sobre temas que pueden ser difíciles afrontar y debatir en una relación, como la infidelidad, dinero, matrimonio o relaciones abiertas, por mencionar algunas; todo esto desde su experiencia como pareja en un mundo lleno de dilemas, problemas y dudas al respecto.

Modern Love

Si eres un o una romántica sin remedio, este podcast es para ti. El proyecto nación como una columna del New York Times y se convirtió en un libro y hasta una serie de Amazon Prime; en él figuras como Greta Gerwig o Alicia Keys, entre otros, leen ensayos sobre el amor que incluso pueden sacarte una que otra lágrima.