Kate del Castillo: “No he conocido a una sola mujer que no haya sido acosada”

La actriz mexicana, Kate del Castillo Negrete Trillo es reconocida a nivel mundial por interpretar a distintos personajes en series de televisión, por ejemplo: su interpretación en como Leticia en la telenovela juvenil Muchachitas (1991-1992), María Elena del Junco en El derecho de nacer (2001) y qué decir de su faceta más polémica y reciente tras darle vida a Teresa Mendoza en La Reina del Sur (2011-presente).

Pero, ¿Por qué interpretar a Teresa Mendoza fue un conflicto a nivel actoral?

Antes de sumar más hate debemos entender que la serie de televisión La Reina del Sur está basada en la novela homónima del autor español Arturo Pérez-Reverte y que fue adaptada por Roberto Stopello y Valentina Párraga. Dicha novela, retoma escenarios reales de la vida de Sandra Ávila Beltrán, quién fue mejor conocida como “La reina del Sur”, y considerada una de las primeras mujeres en unirse al narcotráfico como capo.

Yo sé que mucha gente está en contra de la Reina del Sur, la ven como una telenovela equis, la siguen viendo como telenovela de entrada, y no, no lo es por muchas razones Kate del Castillo

La actriz aseguró que catalogar la serie en que participa, no tiene ningún punto de comparación, ya que a diferencia de una telenovela La Reina del Sur se filmó en diversas locaciones y no en un solo set (como suele suceder con dichas producciones), sumado a ello.se logró una gran inversión monetaria y se necesitaron muchísimos esfuerzos para hacer de esa serie algo posible.

ESTIGMAS EN TORNO A LAS NARCOSERIES

Además, confesó que interpretar a Teresa Mendoza fue complejo por la temática que muestra, los estigmas que la invaden y la delgada línea entre la ficción y la realidad, sin embargo y pese a ello, encarnar a Teresa le pareció interesante porque logró mostrar a un personaje fuerte, que rompió con estereotipos masculinos y que en resumen le pareció un personaje divino.

Si bien, la historia revela oscuros secretos de la reina del sur, hay que tener presente que el trabajo actoral implica representar de la forma más fiel posible a los protagonistas, sin dejar de reconocer que existen o existirán partes de ficción que visten y enriquecen las narrativas.

"Lo que tiene de hermoso este personaje y que es lo que a mí me ha regalado y con lo que yo me quedó, es que es una antiheroína ¿no?, una mujer, que empezó siendo una chavita de Culiacán enamorada ¿no? y que no pudo escoger su destino como miles y millones de mujeres no tienen oportunidad, por lo general nosotros que somos privilegiados tenemos opciones en la vida y toma una o toma otra y a veces la regamos, a veces no, pero tenemos opciones y ella no tuvo opción, tuvo que salir corriendo para no morirse" Kate del Castillo

Ante los cuestionamientos de que si cree o no que se vanagloria al narcotráfico con series de este estilo Kate aseguró:

“La Reina fue la primer narcoserie, odio el nombre pero es la realidad y mucha gente atacó por eso, que si estábamos haciendo una oda al narcotráfico y para nada… yo veo a Teresa Mendoza como una realidad que existe, existe el narcotráfico, no podemos hacer oídos sordos y sin embargo yo no quiero ser Teresa Mendoza, yo no quiero ser la que voltea para atrás y a todo mundo mata y la que está volteando para que no la maten a ella”

Pero va más allá, la serie ya no solo aborda como tema central las drogas y el narco, ahora se utiliza como una herramienta para visibilizar e incluir temas de índole social como el feminicidio, la trata de personas, etc.

ACOSO E INCOMODIDAD EN LA INDUSTRIA

Ante el cuestionamiento de si se ha sentido acosada o incomoda en algún momento de su vida, la actriz reconoció que si le ha sucedido y que esas actitudes suelen practicarse por agentes con algún tipo de poder,incluso, dentro de la misma industria se ha enfrentado a actores que se aprovechan de algunas escenas para sobrepasarse.

“No he conocido a una sola mujer que no haya sido acosada de una u otra manera en la vida por un hombre.Miles de veces me ha pasado que los actores se pasan de lanza, te tocan de más… se pasan de la coreografía que ya hiciste con el director, se pasan de lanza, te meten la lengua hasta acá o te agarran de más y… uno sabe cuando se siente incómodo” Kate del Castillo

Tras vivir una relación sentimental violenta tanto física como verbal, Kate decidió alzar la voz y erradicar esas actitudes por parte de su pareja y esposo.

“Mi primer matrimonio fue una relación muy violenta, yo venía de estar violentada… y cuando salí de ahí fue ¡NO MÁS! Es difícil ser mujer, estamos cansadas las mujeres, obvio” Kate del Castillo