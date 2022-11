Asesino en serie: estas son las espeluznantes palabras que John Wayne Gacy le dijo a un detective cuando fue detenido

El asesino en serie John Wayne Gacy es uno de los más conocidos en todo el mundo, violó y mató a 33 hombres jóvenes, en su mayoría menores, entre 1972 y 1978 en el estado de Illinois, principalmente en la ciudad de Chicago. Sin embargo, se volvió a hablar de él porque el detective retirado de Des Plaines, Rafael Tovar, dijo que la espeluznante sonrisa de Gacy es algo que nunca olvidará, así como lo que el criminal le dijo durante la investigación.

Tovar descubrió 29 víctimas al registrar la propiedad del asesino en el condado de Cook en 1978. Gacy ha sido etiquetado como el "payaso asesino" debido a su afición a vestirse como tal en eventos benéficos y fiestas callejeras. Cuando fue detenido, el 10 de mayo de 1968, “jugó” mucho con los detectives para retrasar su labor.

Era conocido como "Pogo" el payaso. Foto: Especial.

Wayne Gayce volvió a estar en boca de todos

Tovar recientemente dio una entrevista al diario inglés The Sun y aseguró que: "Gacy era un tipo que, si sabía que tú sabías algo, era totalmente honesto contigo en cualquier pregunta que le hicieras. Si no lo sabías, jugaba contigo".

Sus delitos aún siguen siendo perturbadores. Foto: Especial.

Contó también que en un momento de la investigación, entabló una escalofriante conversación con Gacy que todavía le persigue. "Le llevé desde la cárcel del condado y en ese momento le dije 'John, ¿cuántas personas mataste realmente?' y me dijo 'Bueno, se lo dije a mi abogado y ustedes ya lo saben, pero 45 parece una buena cifra'", relató el policía retirado. Fue entonces cuando le pregunté dónde estaban, John, y me miró con una pequeña sonrisa en la cara y me dijo: ‘Tú eres el detective. Depende de ti averiguarlo'".

Gacy era un ciudadano “ideal”

Durante su reinado de terror, Gacy era conocido como un vecino servicial en la comunidad e incluso llegó a ser un demócrata local "respetado". Según Tovar, estas acciones de Gacy eran estratégicas para alejar las sospechas de él.

Se sabe que en su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus dos hermanas y a su madre (quien cariñosamente le llamaba "Johnny"), pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y que solía castigarlo pegándole con un cinturón de cuero. Falleció un 10 de mayo de 1994 por inyección letal.

