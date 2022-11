Una joven acepta que una mujer bese su novio por 7 mil pesos y termina furiosa

Los influencer que pretenden alcanzar a un mayor número de seguidores y ganar "likes" emprenden cada vez nuevos retos virales en las redes sociales, sobre todo en TikTok, desde donde comparten videos en los que invitan a demás personas a unirse a ciertos desafíos a cambio de dinero. Y aunque muchas veces las situaciones no siempre se desarrollan de acuerdo a lo planeado, esto contribuye también a que se den a conocer en internet y más personas comiencen a seguirlos.

Tal es el caso de HotSpanish (@hotspanishmx) un usuario de TikTok que es popular en esta red social por sus múltiples clips en donde se le ve salir a la calle a ofrecer cierta cantidad de dinero a cambio de que las personas, o parejas, cumplan un reto que les impone, tales como dejar que sus parejas les revisen el celular o que permitan que una chica bese a su acompañante, pareja o novio, a cambio de una jugosa cantidad de dinero.

Ha sido precisamente uno de los videos más recientes que HotSpanish publicó en su TikTok el cual se ha viralizado en redes debido a la polémica que generó, esto luego de ofrecer a una pareja la cantidad de 7 mil pesos mexicanos a cambio de que el joven se se dejara besar por la mujer que lo acompañaba. Desafío que la novia terminó por aceptar, sin embargo, la historia tomó otro giro luego de presenciar tremendo beso que se dieron ante sus ojos, lo que terminó por incomodarla, en un inicio, y después enfurecerla. Acto seguido se alejó del lugar.

Joven enfurece al ver tremendo beso que se dio con otra mujer a cambio de dinero

Al inicio de la grabación se observa como el Tiktoker @hotspanishmx recorre una plaza comercial en busca de parejas que decidan aceptar el desafío, a cambio del cual les ofreció algunos billetes de 500 pesos. Si bien al comienzo del recorrido es rechazado por la mayoría de las parejas, finalmente hay una que acepta. Se trata de un joven que camina de la mano con su novia a quien le preguntan si dejarían que su novio besara a la chica que lo acompañaba a cambio de 7 mil pesos.

La joven pareja fue invitada a participar en el reto. FOTO: Especial

"¿Dejarías que tu novio bese a mi amiga por 7 mil pesos?”, se escucha decir al influencer. Por un momento se observa cómo la joven quedó impactada por la cifra y después de verificar que fuera la cantidad acordada lo consultó con su pareja. Después de mirarse mutuamente y acordarlo, ambos aceptaron el reto. Si bien en un inicio, cuando la cantidad era menor, el youtuber aseguraba que se trataría solo de "un piquito", finalmente aclaró que para ganarse esa cantidad de dinero, este beso tendría que ser largo.

Una vez aceptado el acuerdo la joven que acompañaba al TikToker procedió a besarse con el novio de la chica, quien al ver el tremendo beso que se estaba dando quedó asombrada por la intensidad del mismo y al inicio quedó inmóvil, para enseguida reaccionar con enojo y retirarse del lugar. Una vez que el novio se da cuenta que la joven ya no está, comienza a buscarla y corre tras ella al estacionamiento del centro comercial.

Ambos estuvieron de acuerdo y aceptaron. FOTO: Especial

"Ya se fue tu novia. ¿Había aceptado, no?", le dijo Hot Spanish. Una vez que alcanzó a su pareja, ella le preguntó a su pareja si le había gustado el beso, a lo que su novio respondió que no. Fue entonces cuando terminó por reconocer que el presenciar esa escena le había generado celos, por lo que terminó enfadada. Finalmente admitió que ambos habían aceptado el desafío por lo que de ninguna manera terminaría con él, momento en el que el dinero les fue entregado tal como lo acordaron.

La novia se puso celosa de presenciar la escena. FOTO: Especial

Com era de esperarse, una vez que el clip fue publicado en TikTok en cuestión de horas se viralizó, al momento supera las 50 millones de reproducciones, más de 4.2millones de "Me gusta" y casi 30 mil comentarios de los usuarios: “Cuando le dijo si él quiere, era una prueba”; “Dinero es dinero"; “Si beso a una me matan”; “En ese momento sintió el verdadero terror” y “No sé por qué siempre aceptan si se van a enojar”, fueron solo algunos de las reacciones de los internautas.

