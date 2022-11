VIDEO: enfermera golpea a anciana con Alzheimer, la acusan de trato inhumano

Un video difundido en redes sociales ha causado conmoción entre los usuarios al mostrar el maltrato que sufre una anciana por parte de una enfermera que la humilla y golpea mientras otras cuidadoras pasan cerca de ellas sin intervenir, incluso en las imágenes se escucha como se ríen de la terrible situación que se ha viralizado y ha desencadenado una abrumadora ola de rechazo hacia este tipo de tratos y agresiones hacia las personas de la tercera edad.

De acuerdo con diversos medios que han hecho eco de las imágenes, los hechos condenables ocurrieron en una residencia para ancianos ubicada en Kosovo (los Balcanes). En el video se puede ver cómo una mujer, enfermera de origen albanés, golpea y maltrata en repetidas ocasiones a la anciana, de origen serbio, en lo que han descrito como hechos vinculados al racismo que existe entre la comunidad albanesa (a la que pertenecería la cuidadora) y serbia, lugar de origen de la mujer de la tercera edad.

En el video, de solo unos segundos de duración, se observa cómo ante las repetidas agresiones ninguno de los testigos reaccionó para evitarlo, incluso se puede ver a otra trabajadora de la residencia pasar junto a la enfermera sin intervenir. Por el contrario, de fondo se pueden escuchar las risas de quienes estaban presenciando la terrible escena, momentos en los que la mujer se quedó en el desamparo total, pese a que aún con su fragilidad trató de defenderse en todo momento de los golpes.

La agresora ha sido detenida y podría enfrentar hasta 3 años de cárcel

El video, en el que se alcanzan a escuchar las carcajadas y risas de la enfermera agresora mientras continúa golpeando a la anciana, se ha difundido en redes sociales y ha sido así como las imágenes llegaron hasta la policía. Según la prensa local, la enfermera acabó por ser arrestada y ahora podría enfrentar una pena de hasta 3 años de prisión.

La enfermera golpeó y maltrató en numerosas ocasiones a la anciana. FOTO: Especial

No fue la única cuidadora detenida, ya que otras dos enfermeras también fueron arrestadas, aunque solo recibirían una multa. Sin embargo, esto no termina por consolar a la hija de la mujer agredida, ya que asegura que se trató de un acto inhumano lo que hizo la enfermera. Los medios aseguran que la agresión es un caso más de odio racial en esta región en donde las tensiones étnicas crearon desde hace tres décadas heridas que no han podido cicatrizar.

Cabe destacar que la residencia de ancianos se encuentra ubicada en Kosovo, un territorio que para Serbia, país de origen de la mujer agredida, se apropiaron los albanokosovares, por lo que que los enfrentamientos por hechos históricos y políticos son frecuentes en los países que ocupan este territorio.

La enfermera agresora fue arrestada y enfrentaría una pena de hasta 3 años de cárcel. FOTO: Especial

Usuarios condenan la agresión sufrida por la anciana

Las reacciones en redes sociales han sido de total y absoluta condena debido a las crudas imágenes que se observan en la grabación. Incluso algunos usuarios se han cuestionado cómo es posible que haya individuos así trabajando con personas en condición de tal vulnerabilidad:

"Acabo de ver un video de una nueva agresion de una auxiliar a una anciana en una residencia mientras el resto de compañeros graban y pasan por detras sin pararla. De verdad que miedo que haya gente tan horrible trabajando con personas tan vulnerables. No me lo explico", expuso.

Mientras que otro usuario más pidió en redes no colocar a todos los cuidadores y enfermeros "en el mismo saco" al tiempo que se mostró impotente de ver semejantes imágenes: "Yo siento mucha impotencia cuando veo cosas así, y me parece fatal que metan a todos los profesionales en el mismo saco, hay profesionales encantadores con los abuelos o con personas discapacitadas," compartió.

SIGUE LEYENDO:

Hombres disfrazados de "Sailor Moon" protagonizan pelea y dan lección a borracho

VIDEO: Vladimir, el perrito pug que "perrea", rompe TikTok al ritmo de reguetón

Maestra conquista TikTok con su belleza y muestra los mensajes que los papás de sus alumnos le envían