La CFE recomienda lavar a mano para ahorrar energía y los usuarios de redes enfurecen

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emprendió una campaña llamada “Apaga o paga” con la intención de generar conciencia sobre el consumo de electricidad en los hogares, pero no fue muy bien recibida por la población, pues algunos de los consejos que dieron parecieron imprácticos para muchos internautas, como lavar a mano o usar menos la plancha.

Las autoridades sostuvieron que este electrodoméstico es uno de los que más consumen electricidad, por lo que aconsejaron lavar a mano o esperar a que hubiera cargas completas para usarla. Sin embargo, esto no fue muy bien recibido por la población mexicana, que rápidamente comentó: “El tiempo q no hubo agua en MTY, no se uso la lavadora automática y aún así no bajó el consumo de energía siguió el recibo alto”, “Laves o no laves a mano o en lavadora el costo de luz se elevó mucho”, otros aseguraron que los nuevos equipos tienen la tecnología para consumir muy poca energía.

Siguió con los “malos consejos”

La CFE al parecer no prestó atención a que su campaña no fue bien recibida y aseguró que para que los usuarios paguen menos deben “usar menos la plancha” y colgar la ropa en ganchos. Pero de nueva cuenta la gente reaccionó y consideró que esas recomendaciones son muy anticuadas y además no tienen un impacto verdadero en el consumo.

Un mal momento para la CFE

La CFE registró pérdidas netas por 50.718,81 millones de pesos (unos 2.536 millones de dólares) entre enero y septiembre, casi el doble de la caída en su balance de 28.853,94 millones de pesos (1.442,69 millones de dólares) en el mismo periodo de 2021.

Esto principalmente por el conflicto bélico en la Unión Europea y la escasez de suministro de combustibles. Por estos motivos, la CFE señaló que espera que los precios de los energéticos se mantengan de esta manera por lo que resta del ejercicio 2022, ante la exportación de combustibles desde Estados Unidos hacia Europa.

Los principales incrementos en los costos se observan en los combustibles por 36.867 millones de pesos, así como la depreciación derivada de la revaluación realizada a las propiedades, planta y equipo, que representó un incremento de 5.605 millones de pesos (280,25 millones de dólares) y en otros gastos por concepto de pasivos contingentes.

Con información de EFE