AMLO anuncia que México comprará a Cuba balasto para el Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que perfilan comprar a Cuba balasto para construir la vía del polémico Tramo 5 del Tren Maya. Además, reveló que negocian con Belice para que dicho material rocoso pueda entrar por uno de sus puertos. Y es que el balasto se utiliza para poner una capa de piedra machacada sobre la plataforma de las vías férreas, y de acuerdo al mandatario federal, el que hay en la región sur del país no sirve con esos fines.

“Voy a comentar algo para que nos cuestionen nuestros adversarios… Es muy probable que para este tramo traigamos balasto, que sí hay acá (en Cuba) por transporte marítima”, dijo en la mañanera de este viernes, en Palacio Nacional. López Obrador reconoció que existe el problema de cómo introducir al país el material porque el puerto más cercano con las condiciones es el de Calica, empresa con la que el gobierno federal mantiene un pleito legal.

El presidente López Obrador salió esta mañana rumbo al aeropuerto para volar a Tabasco (Foto: Especial)

“¿Calica? No porque está clausurado, sería ideal, porque tiene la profundidad, pero no hay buenas relaciones. Puede ser Progreso. Hay una posibilidad que se está explorando en Puerto Morelos, no tiene el calado suficiente, pero estamos buscando. Lo que estamos viendo es si logramos un acuerdo con Belice para meterlo por aquí. Pero hoy voy para allá, por eso voy cada tres semanas a hacer el recorrido porque tenemos que terminar en diciembre del año próximo”, señaló.

Después de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador salió esta mañana rumbo al aeropuerto para volar a Tabasco e iniciar este fin de semana una supervisión de la construcción del Tren Maya.

