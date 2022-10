Miguel Torruco: la historia del Tren Maya será la crónica de un éxito anunciado

El secretario de Turismo, Miguel Torruco rechazó que el Tren Maya sea la crónica de un fracaso, y afirmó que con el tiempo será un éxito. Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Torruco Marqués respondió a las críticas de la oposición, y dijo que, en otras ocasiones, con proyectos del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador han augurado fracaso que no se dieron.

La respuesta fue a la diputada del PAN, Paulina Aguado Romero, quien advirtió que por el alto costo del proyecto, en terrenos irregulares, el Tren Maya era la crónica de una muerte anunciada, y que los contratistas están renunciando por el incremento exponencial de costos causados por licitaciones al vapor.

“El Tren Maya no es una crónica de un fracaso, eso, y lo comprendo es parte de la obligación de la oposición decir ese tipo de comentarios que respetamos totalmente pero también recuerden que era la misma crónica cuando se hizo el corredor turístico de reforma, cuando hizo la remodelación del Centro Histórico y más se intensificó cuando el segundo piso, también decían elefante blanco, está listo para el fracaso ese segundo piso. En que terminó que todos los gobiernos de los diferentes partidos tomaron el ejemplo de los segundos pisos con una diferencia, que el segundo piso del entonces jefe de gobierno no se adquirió deuda y no hay peaje. Esa crónica será de éxito y el tiempo lo demostrará”, respondió.

El secretario asegura que la obra saldrá avante.



La legisladora panista expuso que el Tren Maya ha causado un macro daño ambiental y un gran agujero en la economía de México con un pésimo manejo del presupuesto asignado en el que para el próximo año costará a la nación, 143 mil millones de pesos más.

El titular de SECTUR aseguró que México terminará esta administración como una gran potencia turística, al asegurar que el sector se encuentra en franca recuperación tras la pandemia de Covid-19 y destacó que se impulsarán medidas para una mayor captación de turistas y de divisas.

Informó que para el cierre del año se recibirá a 42 millones de turistas, 6 por ciento menos que el año anterior, pero se tendrán ingresos superiores a los 26 mil millones de dólares.

Detalló que en 2019 se desplazaron por todo el país 258 millones de viajes, de los cuales 110 hicieron uso de la hotelería, y hubo una derrama de 140 mil millones de dólares, lo que representa el 82 por ciento del turismo.

