VIDEO | Cuatro mexicanos sufrieron tremenda volcadura en dunas de Qatar

La Copa del Mundo empieza a ponerse cada vez más interesante, pero también las aventuras de los turistas mexicanos que se aventuraron hacer el viaje, quienes aprovecharon la oportunidad para conocer ese destino. Pero en esta ocasión algunos compatriotas pasaron un mal momento, cuando la camioneta que los transportaba por las dunas del desierto se volcó.

La camioneta se volcó al pasar por un paso a desnivel

A través de un video que hizo viral en redes sociales, se aprecia cómo una camioneta Jeep de color blanco se voltea, cuando pasan por un desnivel del terreno donde circulaban. El auto se deslizó dando vueltas por algunos metros hasta que paró sobre uno de sus costados. Incluso se aprecia a uno de los pasajeros que sale volando desde el interior de la camioneta.

El clip se tomó desde otro vehículo que venía en la excursión. Durante la grabación no se puede apreciar el estado de salud de la persona que salió proyectada desde el interior de auto accidentado. Sin embargo se escucha la expresión de uno de los pasajeros, quienes denotaron preocupación por lo sucedido: “Se salió uno. ¡No, no, no! ¡Oh my God!”.

Los tripulantes tuvieron que ser trasladados al hospital

“Yo hoy muriendo en las dunas con la altura y rápido que iban los conductores y que mi conductor me decía ‘pero traemos Jeep’. Minutos más tarde veo esto. Unos mexicanos accidentados. Gracias a Dios no les pasó nada, aunque sí fueron al hospital”, se lee en el texto que acompaña la publicación donde se aprecia el accidente.

Mexicanos protagonizan pelea de lucha libre en el Metro de Qatar

"Lucharán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo"... Los mexicanos siguen haciendo de las suyas y esta vez no sólo en territorio azteca, pues miles de personas viajaron desde el país hasta Medio Oriente con motivo del Mundial de Qatar 2022 que ya dejó momentos icónicos como una gran admiración a Memo Ochoa; sin embargo, los deportistas no son los únicos que han recibido la atención mundial, pues los nacionales que se encuentran disfrutando de la copa del mundo y del turismo han desafiado algunas de las reglas del país sede y los hechos no han tardado nada en viralizarse en redes sociales.

