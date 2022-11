Fernando Schwartz explota contra Carmelo: “Es un oportunista que cansa”

Carmelo es un aficionado al futbol quien lleva 36 años siguiendo a la Selección Mexicana por todo el mundo, sin embargo es un personaje que causa polémica. Ahora el comentarista Fernando Schwartz publicó un Tweet donde explota contra el fan que apoyará al Tri en Qatar 2022.

“Es un oportunista que cansa”

El analista, a través de su cuenta de Twitter expreso su opinión sobre Carmelo, a quien lo calificó como oportunista. “Lo diré una vez. El tal Caramelo es un oportunista que cansa y mucho”, destacó el comunicador, opinión que fue apoyada por varios usuarios quienes coincidieron con su punto de vista.

"Muchos pensamos lo mismo", "Sí y mil veces sí", “Una vez, me lo encontré en un tren en Francia 98, y ¡hasta dinero me pidió!”, fueron algunas de las respuestas que recibió la publicación, pero que hasta el momento no han recibido ninguna interacción del analista de Fox Sports.

Sin embargo, también algunos internautas expresaron su extrañeza sobre los comentarios hechos contra uno de los fanáticos más famosos de la escuadra mexicana. Pero el periodista hasta el momento no les contestó dicha pregunta.

¿Qué dijo Carmelo al comentario de Fernando Schwartz?

Al observar que su nombre es tendencia en redes, Carmelo publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter:

"Aprovecho ahora que están hablando de mí para decirles lo siguiente: Estudien lo que les apasione, trabajen todo lo que puedan, aprendan a ahorrar y haz negocio con tus pasiones. Usen su vida para lo que quieran, y que los demás digan lo que quieran. ÁNIMO Y VIVA MÉXICO", finalizó.

Afición mexicana inicia festejos mundialistas en Qatar con túnicas, sombreros y botargas

En el marco de los albores para el Mundial de Qatar 2022, la afición mexicana coloreó de verde al país árabe con camisetas de la selección, así como banderas y objetos alusivos a la nación latinoamericana, cuyo equipo futbolístico ya se encuentra en los paraderos asiáticos.

A través de un tiktok viralizado en redes por el usuario @richgalicia63, se puede observar a numerosos mexicanos festejando con brío el inicio de la competencia deportiva. Como de costumbre en eventos de alta magnitud , la figura del doctor Simi hizo presencia a través de una botarga, lo que desató el desconcierto e interés en los internautas.

Sigue leyendo:

VIDEO | Qatar 2022: a 24 horas de la Copa del Mundo, así es el ambiente en la sede mundialista

Qatar vs Ecuador: horario y dónde ver en vivo el primer partido del Mundial | Grupo A

Google podría ser otro aliado que te informe todo sobre el Mundial Qatar 2022: resultados, horarios y partidos