VIDEO: El albañil más fuerte de México se enfrenta a un campesino y casi pierde, así fue su encuentro

Para nadie es un secreto que los trabajadores de la construcción son personas poderosas, pues tienen que fortalecer su cuerpo quieran o no para poder realizar las labores de su día a día, mismas que son muy pesadas y no cualquiera es capaz de realizarlas. En este caso, llama mucho la atención un joven de nombre "Jona" quien dice ser albañil y propiamente el más fuerte de México. Para que no quepa duda se ha sometido a diversas pruebas con hombres de otras profesiones y hasta de gimnasio para dejarlo claro.

Incluso, el fiel seguidor del América (porque nunca se quita su playera amarilla) acudió a las famosas Barras Praderas, donde se midió con uno de sus representantes y ante los ojos de Paul Villafuerte, fundador del gimnasio, demostró todo su poder. Pero las cosas no han quedado ahí, pues como si se tratara de un maestro pokémon se le ha aparecido a otras figuras para retarlas; su víctima ahora fue un hombre fornido dedicado al campo.

Tras la presentación del influencer Luisito Time, quien parece ser su patrocinador, ambos hicieron alarde de sus músculos. Cada uno por su lado aseguró que sería capaz de salir victorioso de las pruebas que les pusieran, mismas que no fueron sencillas y que no cualquier personas podría llevarlas a cabo.

¿Cuáles fueron las pruebas y quién ganó?

El primer reto se desarrolló en el lugar de trabajo del campesino y consistió en cargar pacas de forraje durante 10 segundos. El local cargó 5, mientras que el albañil 6. A pesar de que pareció que el trabajador de la construcción ganó, su contrincante alejó ayuda. en este caso lo dejaron como un empate técnico.

Para el segundo reto fue una batalla de fuercitas. Al momento de colocar los brazos sobre la mesa, se notó de inmediato el poder de cada uno por lo que la duda brotó de inmediato sobre quién sería el seguro ganador. Tras unos momentos de esfuerzo el campesino fue cediendo hasta que el costado de su palma tocó la madera y aceptó que su rival tenía mucha fuerza.

La última prueba sería el golpe a la pera electrónica, pero por desgracia la encontraron descompuesta por lo que se trasladaron de nueva cuenta al campo para jalar una máquina de más de 800 kilogramos de peso. El primero en poner el ejemplo fue el campesino, que lo hizo sin problemas. No obstante, el albañil dejó claro que las piernas le siguen fallando y apenas avanzó un par de metros para terminar rindiéndose. Al final no se determinó un ganador y le dejaron el veredicto a los internautas.

