Esta exestrella de "Guardianes de la bahía" posa en lencería y sorprende por su rejuvenecido aspecto

La actriz Donna D'Errico, ex estrella de “Guardianes de la Bahía" de 54 años, vive un segundo aire y se ha vuelto una tendencia mundial en Instagram. En esta ocasión se volvió viral tras publicar una foto en lencería con la cual dejó a todos sus seguidores con la boca abierta y se ganó miles de halagos.

D’Errico es una actriz y modelo estadounidense. D'Errico posó para la revista Playboy, llegando incluso a ser Playmate del mes de septiembre de 1995, además de actuar en la famosa serie Baywatch de 1996 a 1998, representando a una socorrista llamada Donna. Actualmente continúa actuando en cine y televisión. Estuvo casada con el bajista de la banda de hard rock Mötley Crüe, Nikki Sixx.

Así lucía cuando participó en Guardianes de la Bahía. Foto: Especial.

De nuevo es tendencia

En la postal Donna lucía una lencería negra de encaje mientras se mostraba en su dormitorio con las maletas abiertas detrás de ella. Este post llegó justo después de que compartiera que se siente sola en Los Ángeles ya que no ha sido capaz de encontrar un hombre que la quiera por lo que es.

Muchos aseguran que no se ve de su edad. Foto: Especial.

Este fin de semana la estrella compartió una foto de recuerdo y dejó una reflexión: “No soy un ángel. He hecho algunas cosas cuestionables. Algunas con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo y que desearía poder olvidar. Otras cuando no estaba en mis cabales y no me importa recordarlas… Los Ángeles es una ciudad muy solitaria, llena de gente hermosa y temporal, y yo soy un ser humano como todos los demás”, escribió.

Se hizo una cuenta de Only Fans

Hace poco sorprendió a todos sus fans porque anunció que se creó una cuenta de OnlyFans, luego de que en semanas anteriores sus “haters” le acosaron diciéndole que es "demasiado vieja" para mostrar su físico. "Obviamente no me tomo a mí misma, ni el hecho de estar en esa página, demasiado en serio", escribió en sus redes. La exmodelo de "Playboy" aseguró que OnlyFans es un sitio libre de "censura, intimidación y haters."

Con esta foto volvió a ser tendencia nivel mundial. Foto: Especial.

También dejó claro lo que sus suscriptores deberían, y no deberían, esperar de su nueva página. "Lo que verán: modelaje en bikini y lencería, tomas editoriales de revistas, yo haciendo cosas divertidas en bikini porque tengo un increíble sentido del humor y a la vez soy muy humilde, fotos y vídeos nuevos y vintage, así como cualquier otra cosa que decida publicar", escribió. "Lo que no verás: Mi hoo-ha. Lo que no quiero ver: Tu hombría", agregó.

