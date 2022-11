¿Qué carajos es Qatar? A días del inicio del Mundial 2022, esto debes conocer

Creíamos que teníamos orientaciones intelectuales a partir de una élite en donde figuraban los políticos, los medios de comunicación, los críticos de literatura y de arte, los periodistas y de pronto resultó que no, que vino la revolución digital. Había personas que trabajaban apaciblemente en los medios de comunicación y que de pronto nos descubrimos viviendo no en una estación de radio o en un canal de televisión o en un periódico si no en plataformas y descubrimos que somos mucho más leídos en los teléfonos que en los periódicos de papel, esa es la pinche complejidad en la que vivimos...

En Qatar antes del siglo XIX había tribus nómadas, había beduinos, había personas que se dedicaban de manera fundamental al comercio de perlas. La única vía para generar utilidad económica en esos territorios era pescando perlas.

Ni los otomanos ni los británicos le hacían mucho caso a Qatar, era un lugar políticamente inocuo. No había más que un pueblo polvoroso llamado Doha, no había una ciudad, había un par de tribus que se disputaban el control de un territorio que a nadie le importaba mucho y que solo era un territorio de paso para mercancías.

Existe un museo notabilísimo en Doha porque inventa la mitad de su historia que es el Museo Nacional de Qatar, hay muy poquita historia que contar para llenar un museo nacional.

En Qatar debe haber aproximadamente 2 millones de habitantes, pero solo alrededor de 250 mil personas son ciudadanos qatarís. Solo el 10 % de la población es qatarí, el otro 90% viene de otros lugares del mundo.

Los qatarí tiene grandes beneficios por el solo hecho de ser qatarí, por ejemplo, con que hayan terminado la educación medio superior tiene automáticamente acceso a un trabajo en el gobierno con un sueldo, de entrada, que debe rondar los ochenta y pico mil pesos mensuales. Si ya tiene la licenciatura su sueldo, de entrada, como funcionario del gobierno qatarí rondar los ciento y pico mil pesos mensuales.

¿Y el amor en Qatar?

En Qatar los matrimonios son arreglados, es decir, se ponen de acuerdo las familias por así convenir a sus intereses económicos, políticos, sociales para que su hijo y su hija se casen, como en la edad media. Está prohibido salir en una cita amorosa; uno no puede ir a tomar una copa (de jugo de mango que es lo que se bebe en Qatar), no puede ir a cenar, no puede ir a dar la vuelta con el novio o novia porque no existe ese concepto. Las citas románticas son ilegales.

Quien vaya al mundial de Qatar 2022 se encontrará con un espectáculo fascinante. ¿Podrá beber? Sí, donde se puede beber, no en los estadios, esa será una excepción, ¿podrá ir con su pareja? sí y tener una vida totalmente libre incluso si la pareja es del mismo sexo.

¿Podrá ligar allá? eso se ve bastante más difícil. Tendrán un viaje fascinante....

Por Nicolás Alvarado

