La otra línea de defensa (del INE)

Mi única experiencia de militancia tuvo lugar en la efervescencia política previa a la elección de 2000, cuando las instituciones electorales que México había tardado más de una década construir fueron sometidas a la prueba definitiva de la alternancia.

El proyecto político del que participaba, Democracia Social, perseguía un urgente desarrollo institucional, la construcción de un Estado de derecho y un Estado de bienestar de acuerdo a paradigmas democráticos, y la reivindicación de una sociedad diversa mediante la promoción de los derechos de las minorías de toda índole.

Mi presencia ahí no obedecía a chamba coyuntural sino a la convicción profunda. Más aún, no partía de un afán personal de poder: cuando se me propuso abanderar una candidatura, la decliné. Y no porque desprecie el trabajo legislativo –cuando es concebido a cabalidad, como contrapeso al Ejecutivo con autonomía de criterio, lo encomio– sino porque, si bien me asumo actor político –todos lo somos–, no considero que mis capacidades e intereses me habiliten para jugar ese papel desde una curul: lo que puedo aportar lo aporto desde la argumentación verbal libre y ciudadana, que es mi herramienta.

Son ésas parte de las razones por las que tampoco voy a marchas, aun cuando pretendan defender valores que me son caros: no sólo no se me dan la consigna y la pancarta –que reclaman una capacidad de síntesis y un talante gregario que me son ajenos– sino que, en cierto sentido, resultan contrarias a lo que concibo como verdadero ejercicio de participación democrática activa.

En tanto mecanismo político, las marchas buscan hacer despliegue de masa crítica… en la que a menudo se despeña el pensamiento crítico. Colectivo en el que se disuelve toda individualidad –y con ella las ideas que la articulan–, si la marcha pesa es por razones siempre cuantitativas: la medida de su éxito es el número de personas que reúne, ése que termina siempre a debate entre los destinatarios del reclamo (que suelen minimizarlo) y los convocantes (que suelen inflarlo). Por ciudadana, orgánica y auténtica que sea, sobre una marcha siempre pesará la sospecha del autobús, del contingente organizado, de la priorización de lo numérico en tanto signo político. Y por complejas que sean las ideas que la animan, éstas terminarán por fuerza reducidas a frases pegajosas para la galería y no a argumentos para el debate.

Como tantos ciudadanos preocupados por el estado de nuestra democracia, hoy –y este domingo, y siempre– defiendo al INE. Pero lo hago desde los espacios en que puedo someter a debate ideas complejas.

Otros marcharán, yo escribiré y hablaré. Tales son las formas plurales de la democracia que hemos construido los mexicanos a lo largo de casi 40 años, y de las que una autoridad electoral autónoma es baluarte fundamental.

