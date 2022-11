¿Mito o realidad?: La hipnosis como técnica de neuro programación para los pensamientos

No sé tú mi querido lector, pero yo cuando pienso en la palabra hipnosis me viene a la mente la imagen de dos personas, una mostrando el vaivén de un reloj de aquellos antiguos de bolsillo mientras la otra lo mira atentamente y queda en un estado semi zombie en donde queda a merced de lo que el hipnotista le diga que haga o diga. Esta escena solía salir una y otra vez en programas de televisión, o también en los espectáculos en donde se elegía a una persona del público para hipnotizarla y de nuevo ponerla en dicho estado, perdiendo lo más importante: la propia voluntad. Esto es mero ilusionismo, hasta podríamos llamarle magia. Que, sí existe, pero es una técnica de hipnosis de entretenimiento en donde se suele caer en charlatanería.

Entonces conocí a Camila Martínez, mejor conocida como Camila Healing, terapeuta y creadora de la especialidad en hipnosis de sanación, discípula nada más y nada menos que de Brian Weiss, el famoso psicólogo y psiquiatra conocido por su investigación en el campo de la regresión de vidas pasadas, reencarnación, progresión a vidas futuras y supervivencia del alma después de la muerte. Autor también del bestseller Muchas vidas, muchos sabios.

Camila dice que la hipnosis hoy es una técnica de neuro programación para pensamientos, emociones e incluso síntomas físicos. La hipnosis tiene un potencial enorme de sanación. No tiene riesgos y no entregas ni tu control ni tu libre albedrío a nadie más. Tú decides hasta dónde quieres llegar y qué quieres modificar.

La hipnosis sirve para modificar creencias limitantes, traumas, fobias, adicciones, miedos, ansiedad, ataques de pánico, pero también para modificar síntomas de enfermedades agudas como por ejemplo para el manejo del dolor. Ayuda a tener control sobre tu cuerpo, mente y emociones.

Es una de las técnicas que permite ir a lo profundo de nuestra memoria celular subconsciente, es decir, a la raíz de nuestros problemas, en donde otras técnicas no te permiten llegar. Lo único que se necesita para tener éxito con la técnica de la hipnosis es tener voluntad. Si no estás convencido de que quieres hacerlo no sirve, y requiere de práctica después de la sesión con audios y lecturas para prolongar la nueva programación. Normalmente son de una a tres sesiones con un terapeuta certificado y puedes continuar haciéndolo.

Es la llave de la memoria. Te puedes acordar de todo lo que has vivido, desde el vientre materno hasta cualquier situación en tu vida.

Camila dice que muchas veces los miedos que sentimos se transmiten de otros ancestros, así como las enfermedades se pueden pasar por la genética. Eso es la memoria celular. Con la hipnosis se ingresa a la raíz de esto y se le explica al inconsciente que ya no es necesario sentir eso pues ya las circunstancias son otras. Al entender de dónde vienen tus problemas, no sólo sabrás de dónde viene, sino que tienes la capacidad de reprogramarte, todos tenemos la capacidad de la neuro plasticidad que significa crear nuevas redes neuronales que interpreten el mismo evento de diferente forma.

Lo más importante es saber que no es peligroso, no te puedes quedar en el trance. Es para todos. Te recomiendo el libro: ¡Hipnosis hoy! de Camila Healing para lograr satisfacer el capricho de la auto sanación.

Por Brenda Jaet

Ilustración: Erik González

