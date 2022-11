Video: tiktoker disfraza a su abuela de "mamá Coco", se van de antro y ganan concurso de Halloween

Amados por unos y odiados por otros, los concursos de disfraces con motivo de Halloween son la gran sensación de la temporada y es por ello que cientos de personas se esmeran en recrear los looks más icónicos de los personajes de ficción; el claro ejemplo de lo anterior son los atuendos de las famosas que han dado mucho de qué hablar en los últimos días, pero no son las únicas en robarse todas las miradas. Lo anterior fue comprobado por una tiktoker que se llevó todos los aplausos de los mexicanos por la idea más original para causar sensación.

Un video compartido por la usuaria @itzelaidali se hizo viral en las últimas horas por lo poco usual que resulta y es que si bien es cierto que hasta los adultos se disfrazan, en pocas ocasiones vemos a una abuela con el atuendo en tendencia y disfrutando de una "noche loca" con la música a todo volumen, luces y alcohol en un antro y mucho menos si va en una silla de ruedas, pero en Halloween todo es posible. Por supuesto, la principal razón de acaparar a miles de usuarios no fue por el fiesta, sino también por el disfraz, pues la mujer iba como "mamá Coco" y la tiktoker como "Miguel".

Así se vivió la noche de antro. (Fotos: TikTok @itzelaidali)

Estos dos personajes de Disney se han convertido en los más queridos a nivel mundial y ahora demostraron que no sólo son perfectos para decorar la ofrenda, sino también para disfrazarse de ellos. En un video que ya supera las 1.6 millones de reproducciones se observa a la abuela sentada en una silla de ruedas en medio del antro y rodeada por disfraces de todo tipo, aunque en el de ella una blusa bordada, un rebozo y dos trenzas sin duda recuerdan a la protagonista de "Coco".

Sin embargo, los disfraces de la señora y de su nieta con una sudadera roja, la cara pintada y una guitarra blanca que imita a la de "Ernesto de la Cruz" no fueron lo único que los usuarios vieron y es que en la grabación se ve a la señora recibiendo shots directamente de la botella, además que un grupo de personas la ayuda a subir al escenario para convertirse en una de las concursantes y ganar el concurso mientras la fiesta y los aplausos continúan. Al final de la grabación la abuela sólo dice ante la cámara: "Estoy bien peda".

La tiktoker y la abuelita ganaron el concurso de disfraces. (Foto: TikTok @itzelaidali)

"Halloween con mi abuelita en el antro. POV: te llevas a tu abuela al antro y ganan el primer lugar", explicó al tiktoker en su publicación viral y aunque no dio muchos detalles al respecto, el evento habría ocurrido en un antro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Por supuesto, el momento fue muy aplaudido en la red, aunque los comentarios también se dividieron entre quienes señalaron que no hay edad para divertirse y los que firman que la mujer no debería salir de antro ni mucho menos tomar.

"Creí que iba disfrazada, pero sí es una abuela", "la edad sólo es un número y la que soporte", "épico", "la abuelita tiene más vida social que nosotros", "Recuérdame... pero lo que pasó ayer" y "todo sea por el primer lugar son algunos de los comentarios que se leen en el video. Mientras que uno más en el que un usuario señaló: "Está bien que salga, pero no debe tomar mucho, es más que nada por su salud", la abuelita respondió en video con un: "Ya cállate".

