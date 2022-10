Video: Don Elmer la rompe en TikTok con baile viral "No se va"

Un nuevo video viral en la red social TikTok le está dando la vuelta al mundo. Se trata del el señor Don Elmer que aprovechó que en la plaza del pueblo se armó un bailongo para sacar los pasos prohibidos acompañado de una dama que se dejó llevar por el movimiento de sus cintura.

El video en TikTok con más de 200 mil reproducciones y con más de dos mil comentarios celebrando el estilo de Don Elmer para bailar y que nunca se le caiga la gorra y estar mascando el chicle como todo un galán de barrio. Para el baile, Don Elmer usaba una gorra roja, estilo camionero, una camisa verde con rayas blancas, unos jeans en color negro y las poderosas botas en tono café para mantenerse estable con tanto movimiento de cadera.

Se hicieron virales en Tiktok. Foto: @rocigm24

Su compañera de baile también se lució para ir al festejo en la plaza, se enfundó unos jeans bastante ajustados en color azul y blusa negra y unos tacos para no quedar tan abajo de su pareja, Don Elmer. La pareja de baile se robó la noche y quien los grabó confesó en un comentarios que les mostró el video viral y también grabó su reacción. Esperemos que salga pronto el otro video.

¿Quién es el Grupo Frontera?

El video viral fue acompañado por un fragmento de la popular canción “No se va” del Grupo Frontera, integrado por seis miembros: Beto, Juan Javier Cantú, Carlos Frontera, Payo, Julián Peña Jr. y Carlos Zamora.

El Grupo Frontera apareció en una lista de Billboard por primera vez hace sólo cinco semanas y ya es oficialmente uno de los exitosos de la lista Hot 100 gracias a su versión de “No se va” de Morat. Este tema se convirtió en la primera entrada en las listas de Billboard del Grupo Frontera al ingresar en el puesto No. 12 en la lista Regional Mexican Digital Song Sales del 3 de septiembre; la canción pasa su segunda semana en el No. 1 de la lista más reciente.

Es de destacar que “No se va” es solo la quinta canción regional mexicana en llegar al Hot 100 en los 64 años de historia de la lista, una distinción que comenzó con “Botella tras botella” de Christian Nodal y Gera MX, en mayo de 2021 (alcanzando el puesto No. 60). “Está dañada”, de Iván Cornejo, se convirtió en la segunda canción regional mexicana en el Hot 100 en octubre pasado (No. 61), seguida de “Ya supérame (En vivo desde Culiacán, Sinaloa)” de Grupo Firme en noviembre (No. 91) y “Soy el único” de Yahritza y Su Esencia en abril de este año (No. 20).

