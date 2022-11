"Jódete Cáncer", más allá de las campañas rosas

Para Sandra Monroy, la única manera de iluminar el camino oscuro del cáncer de mama es hablando de él, por esa razón decidió escribir el libro “Jódete Cáncer”, no sólo para entender la enfermedad sino para definir las prioridades en la vida misma.

“Es un ensayo biográfico, un diálogo de lo que pasé después del diagnóstico, la mastectomía bilateral y mi momento actual”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.

Las páginas contienen una palmada de aliento para las y los pacientes oncológicos y respuestas que pueden ayudar a resolver los cuestionamientos que surgen durante esta enfermedad.

“También le escribo al personal médico, especialmente a los oncólogos, recordándoles su parte humana y su juramento hipocrático de preservar la vida y respetar nuestros cuerpos, además de aplaudir su labor”, señaló.

Los otros cánceres Misoginia, machismo, paternalismo e ignorancia son cánceres que, de acuerdo a Sandra, acompañan a esta enfermedad. Para la comunicóloga y periodista, egresada de la UNAM, el mes de octubre el cáncer con mayor marketing es el de mama, que lo reducen a un tema estético y quienes lo padecen viven violencia por parte de médicos y hasta familiares.

“Nos hacen comentarios fuera de lugar, por ejemplo: si te ponen implantes van a quedar mejor de las que tenías, ¿por qué lloras? te ponen otros senos y no pasa nada, no necesitas implantes porque eres una mujer grande, ya viviste, si no tienes implantes no le vas a gustar a los hombres”, uno tras otro comentario”, detalló.

Con su libro Sandra exhorta a eliminar las campañas rosas y apoyar el acompañamiento sicológico y no estético.

“No todas las mujeres queremos lo mismo hay quienes decidieron reconstruirse y se debe aplaudir el camino que ellas tomaron, pero aún así son juzgadas con distintos señalamientos: “no te quedaron como te prometieron, tienes una cicatriz muy grande”; hay un sistema procusto en una sociedad que a fuerza nos quieres hacer embonar y eso jamás sucederá porque somos diversos”, puntualizó.

