Que no te roben: ritual para que te paguen el dinero que prestaste

Muchas personas suelen prestar dinero a "gente de confianza", sin embargo se llevan una desagradable sorpresa cuando se den cuenta que su dinero no está de regreso, pues esa persona no tiene intenciones de pagar esa deuda, y lo pero está en que no nos atrevemos a cobrarle lo que es nuestro. Por eso hoy presentamos un ritual que es útil para todos los signos del zodiaco y mediante el que podrán recuperar su dinero prestado.

Es un ritual muy sencillo pero efectivo para que te paguen todo lo que te deben, con materiales muy fáciles de conseguir.

Materiales:

Incienso de sándalo

1 veladora blanca o amarilla

1 cucharada de miel de abeja

1 vaso de cristal liso sin decoración

1 papel blanco

Un bolígrafo color azul o verde

Agua mineral o agua carbonatada

¿Cómo hacer el ritual para que te paguen dinero lo prestado?

Hazlo y verás cambios positivos en tu vida. Foto: Pixabay

El primer paso es encender el incienso para que nos ayude a proteger y purificar el ritual, tomamos en papelito blanco y escribimos: "por el amor infinito del universo, que me pague (el nombre completo de la persona que te debe el dinero) mi dinero por la cantidad de: (poner la cantidad de dinero que te debe)", doblamos el papel en cuatro partes y lo dejamos de un lado mientras tomamos el vaso de cristal y vaciamos la cucharada de miel, ahí colocamos el papelito de forma vertical en la miel y después vaciamos el agua mineral hasta llenar el vaso y procedemos a encender la veladora blanca, la colocamos a un lado del vaso, se va a dejar encendida durante una hora o dos y se apaga, el incienso se debe consumir por completo, el vaso lo quitas a los tres días exactos y después lo tiras al drenaje y lavas el vaso con jabón y agua.

Se recomienda que este ritual se haga un jueves por la mañana o por la tarde, el ritual hará efecto en cuestión de unos días ya sea que te paguen una parte o de forma completa.

