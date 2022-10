VIDEO: taxi que parece Oxxo se viraliza y rompe TikTok, "¡eso es mente de tiburón!"

Una TikToker que decidió solicitar el servicio de un taxi se encontró con una inusual sorpresa al subirse a la unidad y percatarse que en segundos se encontraba rodeado de una gran cantidad de productos como si de una bodega de tratara, los cuales de manera muy ordenada estaban acomodados en cada rincón visible del transporte, por lo que era algo que ningún pasajero pasaría desapercibido.

Fue la usuaria de TikTok Paola Miglio (@paolamiglio) quien vivió una extraña experiencia al abordar un taxi que se encontraba lleno de productos para ofrecer a todo aquel que solicitara el servicio, por lo que decidió grabar la escena con su celular y después compartirlo en la red social china en donde el video se volvió en un éxito total.

Los internautas nombraron a la original unidad de transporte como el Taxi Oxxo o el Taxi Tienda, ya que en su interior también se transporta una gran cantidad de mercancía exhibida con la intención de ofrecer un viaje más completo a los usuarios y que puedan tener a la mano cualquier producto que requieran en ese momento. Algo que sin duda atrajo la atención de la TikToker que no dudó en grabar el momento y compartirlo en las redes sociales.

Video del Taxi Oxxo se vuelve un éxito en TikTok

El clip del Taxi Oxxo se convirtió en uno de los más visto en internet y se viralizó en cuestión de horas en las redes sociales, dado lo curioso de la unidad que transporta en su interior, además de los pasajeros, toda una tienda surtida de productos que el viajero puede adquirir para su consumo.

Así luce por dentro el Taxi Oxxo. FOTO: Especial

Así lo pudo corroborar Paola Miglio, originaria de Sao Paulo, Brasil, quien mediante su video mostró que en el interior del transporte particular había toda una tienda de abarrotes móvil en laque se podían encontrar todos aquellos productos básicos que se consiguen en una miscelánea.

Todos los productos están muy bien organizados. FOTO: Especial

En la grabación se observan desde papas o frituras, variedad de dulces, refrescos y hasta chicles; todo colocado de manera organizada en diversos compartimentos en los que se exhibe la mercancía a la perfección. De acuerdo con Paola, de profesión periodista, el video fue grabado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

El video fue grabado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. FOTO: Especial

Hasta el momento el clip supera los 1.2 millones de reproducciones, casi 49 mil "Me gusta" y más de 230 mensajes, entre los que destacaron algunos: "Yo de ahí sin comprar no bajo"; "Negocioss"; "Lo ponen donde vivo y mínimo le dejan un caramelo nada más"; "Excelente servicio"; "En ecuador ya no hubiera ni taxi ni bodega" y "Pintamos toda la casa..que es eso", fueron algunos de los comentarios delos usuarios.

