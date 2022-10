Halloween: un joven terminó con su novia por su atrevido disfraz

Una tiktoker se volvió viral luego de contar que su novio la dejó por usar un disfraz "inapropiado" de "conejita de Playboy muerta" para una fiesta de Halloween. Se trata de Pia Blossom, de 25 años, cuya historia ya se ha reproducido más de 100 mil veces, en la cual se ve que su atuendo consistió en un leotardo escotado y medias negras; muchos usuarios le dieron palabras de apoyo.

"Me dejaron por un disfraz de Halloween", declaró la pelirroja, que se describe a sí misma como una "modelo de tallas grandes" y "profesional de la sobreactuación", para luego agregar que su pareja no quería que en esa ocasión saliera de fiesta, pero ella no le hizo caso y aún así salió con dos amigas; cuando subió a Instagram cuál era su atuendo, él perdió la cabeza.

“Me mandó un mensaje diciendo: '¿De verdad llevas eso? Puedo ver todo… Básicamente me dijo que pensaba que era inapropiado", explicó Blossom, quien se negó a cambiar su atuendo y en su lugar procedió a ir a un club nocturno.

Trató de arreglar la situación y todo empeoró

La joven expuso que una vez en la discoteca se encontró con un chico con un "disfraz de huevo gigante" a quien le pidió que le prestara su atuendo, “pensé erróneamente que a mi novio le encantaría, porque estaba más cubierta", declaró Blossom. Después de subir una historia de Instagram su novio la hostigó preguntando de quién era el disfraz, de acuerdo con una nota de The new York Post.

Pensó que solucionaría las cosas. Foto: Especial.

Sin embargo, el novio perdió la cabeza y acusó a Blossom de tener relaciones con el hombre a cambio del traje de huevo. "Colgué, apagué el teléfono, seguí con mi noche de fiesta con mis amigos y no volví a verle", contó.

Pero Blossom se quedó más tarde en shock cuando el hombre recorrió la ciudad diciendo que la había dejado porque se había “acostado” con alguien a cambio del disfraz. Sus seguidores reaccionaron con sorpresa y aseguraron tener la suerte de escapar de la relación antes de que las cosas escalaran a un nivel de violencia física.

