La piloto que dejó las pistas por OnlyFans está soltera y le llueven propuestas en redes

La estrella de OnlyFans, Renee Gracie, se volvió viral en redes sociales luego de anunciar que está soltera. La modelo, que saltó a la fama cuando dejó las pistas de carreras para comenzar a subir contenido erótico a la plataforma, aseguró que no pretende entrar en una nueva relación para que no se arruinen los buenos momentos por los que está pasando.

"Llevo casi dos años ganando cómodamente seis cifras al mes. Quiero más propiedades, más inversiones, quiero más de todo”, aseguró hace unos meses. Ahora, en el podcast de Folksalert, sostuvo que no tiene pareja por elección, aunque tuvo pareja a principios de este año, “pero decidí salir de ella porque no era para mí”.

“Soy joven, gano buen dinero y soy independiente. No quiero que me retengan ni que nada ni nadie me incomode. Sólo quiero hacer lo que pueda, mientras pueda. Siento que estoy en la flor de mi vida, así que ¿por qué tener a alguien que potencialmente arruine eso o se interponga en el camino?", dijo, según documentó el diario Daily Star. Luego de eso, le llovieron propuestas en redes sociales, pero ella no está interesada.

Ya no batalla con los “haters”

Mencionó que recibe más apoyo ahora, “los que me odian se han callado porque he demostrado que soy bueno en otra cosa y estoy fuera del automovilismo, así que básicamente me dejan en paz…. Honestamente creo que mucha de la gente que me odia, es principalmente porque todavía son fans de las carreras”, mencionó.

La modelo australiana de 27 años ganó más de 300 mil pesos en sus primeras 24 horas en la plataforma. Y ser discriminada por su género es algo a lo que la propia Renee se enfrentó como conductora, donde pese a demostrar su talento, no pudo generar dinero para mantenerse.

Tuvo una carrera prometedora

Gracie disputó las temporadas 2013 y 2014 de la Copa Porsche Carrera de Australia. En su primer año, se convirtió en la primera mujer en competir en dicho campeonato. En 2015, pasó al campeonato V8 Supercars Dunlop Series junto al equipo Paul Morris Motorsport, y fue la primera corredora femenina a tiempo completo en 14 años, ese mismo año se logró el lugar 18 del campeonato de pilotos con 634 puntos y su mejor resultado de carrera fue un duodécimo lugar.

En 2017, Gracie pasó al equipo Dragon Motorsport para disputar por tercera vez la Supercars, renombrada como Super2 Series. Tras 17 carreras y por falta de fondos, abandonó la categoría y fue reemplazada por Jordan Boys. Sin embargo, al no obtener dinero, en 2019 decidió comenzar con el contenido para adultos, el cual le ha dejado muchísimo dinero.

