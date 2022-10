Jefe manda a su casa a empleada por usar pronunciado escote: "distraería a sus compañeros", afirma

Una usuaria de TikTok "denunció" haber sido discriminada en su trabajo luego de que la “regresaron” a su casa por la manera en la iba vestida, la cual "podría distraer a sus compañeros". En la plataforma se desató un debate entre los usuarios, entre quienes consideraron que su outfit “sí era inapropiado” y quienes aseguraron que el atuendo de alguien no determina la manera en la que trabajará.

La mujer publicó el vídeo de sí misma mostrando su atuendo y pidió consejo a sus seguidores. En la caja de comentarios, la tiktoker “NotMarieDee” incluso preguntó si debería dejar su trabajo. El problema exacto de su atuendo no fue especificado, pero algunos afirmaban que se trataba del escote.

Algunos creen que no pasó

Los espectadores acudieron a los comentarios para dar su opinión sobre el atuendo, y algunos incluso coincidieron en que la ropa distraía demasiado. Sin embargo, hubo también quien, presumiblemente en broma, sugirió que la combinación de colores era el problema, escribiendo: "El morado choca con el negro".

Hay quienes creen que sólo lo hizo para atraer más seguidores. Foto: Especial.

Pero otros no estuvieron de acuerdo, diciéndole que se veía muy bien y que no debería ser castigada por cómo se veía su cuerpo con la ropa. Sin embargo, también hubo usuarios que creen que sólo se trató de un contenido para generar interés, ya que en su cuenta hay más clips con temas laborales de “broma”, incluso en algunos hace chistes "pesados", temas incómodos o incluso presumiendo sus atuendos. La chica tampoco ha aclarado si todos sus clips son de humor o no,

No es el único caso

Recientemente, una modelo de fitness de Estados Unidos contó que la echaron de su gimnasio local por sus pantalones cortos y sus sesiones de “fotos subidas de tono”. Se trata de Shirls Larson había sido miembro del gimnasio durante seis años, pero después de ser sorprendida tomando fotos para su Instagram en medio del entrenamiento, explicó en redes.

