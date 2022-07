Corren a estrella brasileña de OnlyFans de un supermercado por ser "muy sexy"

Una influencer y estrella de Only Fans contó que fue expulsada de un supermercado en Estados Unidos por ser demasiado “sexy” y por su forma de vestir. Se trata de la brasileña Iara Ferreira que estaba comprando en Miami cuando un empleado de un establecimiento se le acercó y le pidió que se marchara por “ser inapropiada”.

Ella afirmó que el sujeto la reconoció y pensó que grabaría alguna clase de contenido; también mencionó que estaba sola en el supermercado, cuyo nombre omitió, tampoco dijo cómo iba vestida, pero insistió en que la razón fue por verse sensual. Ferreira gana casi 4 mil dólares por subir contenidos a Only Fans.

Es muy famosa en su país. Foto: Especial.

"Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacaron del mercado gritando. Mi aspecto no era escandaloso", dijo en una entrevista para un medio inglés. “El empleado me acusó de algo sin sentido. Para mí es un prejuicio, sólo por ser ‘hot’. He hecho contenido en público, pero siempre de forma discreta, sin avergonzar a otras personas", agregó.

También se ha popularizado en otros países por su contenido. Foto: Especial.

Sin embargo, no es la primera vez que sufre de acoso

Ferreira dijo que no es la primera vez que intentan hacerla pasar vergüenza por su trabajo. Comentó que una vez estuvo en una playa con un traje de baño diminuto mientras estaba en Brasil, cuando se le acercaron tres mujeres que la llamaron "despistada" y le preguntaron si vendía "fotos desnudas". “Tomé mis cosas y me fui de la playa. Pero eso es envidia, cosa de mujeres reprimidas”, añadió.

La han acosado en varias ocasiones. Foto: Especial.

No es la primera vez que ocurre algo así, hace unos meses la polémica influencer Mary Sebastian Pickles Magdalene se volvió tendencia porque aseguró en sus redes sociales que fue discriminada y bajada de un vuelo de Toronto a Texas, bajo el argumento de que se durmió durante las indicaciones de seguridad y no las pudo escuchar, pero ella refirió que fue porque ¡sus senos pesan más de 10 kilos!

