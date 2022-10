Horóscopo Chino de la semana, así será la suerte de los signos del zodiaco del 24 al 28 de octubre

El Año Nuevo Chino siempre coincide con la segunda Luna Nueva después del solsticio de invierno. El 1 de febrero comienza el Año Nuevo Chino y termina el 21 de enero de 2023. Este año es el año del Tigre de Agua. Este horóscopo chino representa un ciclo en el que debemos estar en contacto con nuestros valores e intereses para proteger lo que tenemos y conseguir aquello que nos propongamos.

El Tigre nos aporta vigor, ambición, valentía…, y nos ayuda a vencer el miedo y las inseguridades que nos paralizan y nos impiden avanzar. De todas las formas, aunque el Tigre representa la fuerza y el valor, nunca actúa precipitadamente; todo lo contrario, se mueve con mucha cautela, esperando que llegue el momento oportuno para conseguir lo que desea. Y ésa es la actitud que tenemos que tener nosotros cuando queramos alcanzar un sueño: no tener prisa, esperar el momento oportuno para dar el paso y, cuando llegue ese momento, estar preparados e ir a por todas.

El Tigre representa la fuerza y el valor. Foto: Pixabay

Así será tu suerte esta semana según el horóscopo chino

El Año del Tigre de Agua será un año lleno de contratiempos y peligros, pero el tigre, que simboliza la fuerza y la valentía, nos ayudará a afrontar todos los retos que nos marquemos y aquellos que se nos vayan presentando en nuestro camino.



Rata

Es posible que comiences el nuevo año algo triste y melancólico, pensando en el pasado y con cierto temor al futuro, pero poco a poco superarás los momentos conflictivos y todo irá sobre ruedas. En todo momento sabrás templar tus nervios y usarás tus energías adecuadamente. Sé muy cauteloso con tus planes de futuro para que nadie te robe tus brillantes ideas y las envidias no puedan entorpecer tus sueños.

Este año llegan para ti buenísimas oportunidades. Gracias a tu paciencia y perseverancia vas a poder conseguir lo que te propongas porque tú eres de los que apuesta alto porque para ti no existen los imposibles. Muchas veces tendrás que improvisar, pero, precisamente, esa presión para tener que resolver problemas sin previo aviso será lo que te permita encontrar soluciones ingeniosas. No te aísles. Mantén el contacto con todo lo que pasa a tu alrededor más que nunca. Al final del año podrás relajarte.

Búfalo

Las expectativas este año son maravillosas y vibrantes. Es el momento de ir más allá, cambiar de trabajo, independizarte, iniciar una relación, comprometerte… Es verdad que va a haber tensiones a tu alrededor que van a desestabilizarte y tus nervios pueden romperse. Si eso sucede, desconecta de todo y refúgiate en aquellas cosas que te dan paz.

Podrás conseguir algún éxito importante gracias a tu constancia y continuo deseo de superación, pero te vas a dar cuenta de que la lucha por ser siempre el número uno puede resultar agotadora y pasar factura a otros ámbitos de tu vida. Sin alejarte de la lógica y la razón, que tú tanto necesitas, intenta escuchar a tu corazón y seguir sus dictados para encontrar el equilibrio que te ayude a recuperar la armonía.

Tigre

Muchas felicidades si has nacido bajo el año del Tigre. Vas a vivir momentos maravillosos que te ayudarán a dejar atrás los sinsabores del pasado. Pasa página y sé feliz, porque es el momento de que disfrutes de la vida como te mereces.

Es hora de abordar cambios en tu situación profesional y también en tus relaciones personales o de pareja. Sabes que tienes madera de líder y será muy difícil que te den un no por respuesta.

Soplan vientos favorables para tus intereses y tú vas a notar una poderosa fuerza interior que te empujará a la acción. Está punto de concluir una situación inestable y caótica que parecía no tener fin. Te encuentras en un momento fantástico para desarrollar tus ideas y llevar a cabo tus planes. Más que nunca, este año tendrás la necesidad de sentirte libre para hacer las cosas tal y como tú deseas, y te resultará muy difícil obedecer órdenes o que los demás consigan apartarte del camino que te has trazado.

Conejo

Año dinámico, intenso, apasionado, lleno de emociones… Es posible que tengas que mediar en un conflicto que se ha producido en tu entorno más cercano, pero lo harás de esa forma tan diplomática y elegante que sólo tú sabes imprimir en tus actos. Por fin estás empezando a confiar en ti mismo y en los recursos que posees. De esa manera, te resultará más fácil vivir la vida como tú deseas sin preocuparte por lo que piensen los demás.

Este año tendrás que hacer frente a muchos retos que van a robarte mucha energía y vas a tener que tomar decisiones importantes que pueden cambiar el rumbo de tu vida, pero los duros momentos que has podido sufrir debido a las tensiones y conflictos que se han generado a tu alrededor, por fin, comienzan a desaparecer. Tu fuerza y tu constancia, que jamás te abandonan, van a dar sus frutos muy pronto y sentirás que la vida te sonríe de nuevo.

Dragón

Debes estar muy alerta para no perder ninguna oportunidad que te va a ofrecer la vida. Es posible que estés viviendo una situación inestable y que no consigas las cosas que deseas en el plazo que tú quieres, pero la rueda de la fortuna gira a tu favor ofreciéndote una suerte de posibilidades que te va a sorprender gratamente. Tu ardiente temperamento y arrojo serán poderosos talismanes que atraerán cualquier cosa que desees.

Se avecinan cambios inesperados que te pueden desestabilizar, pero si no te rindes y confías en que vas a alcanzar tus sueños, verás que todo lo que llegue a tu vida va a ser favorable para ti. Tu creatividad va a estar en su punto más álgido, por eso es un buen momento para mejorar en el terreno laboral, ya que reconocerán tu valía profesional.

Serpiente

Será un año de truenos y tormentas que pondrán a prueba tu serenidad y tu temple. Te sumergirás en una vorágine de emociones. Sentimentalmente, vas a intentar evitar adentrarte en amores atractivos y tremendamente seductores, pero con una gran carga de inseguridad. No tengas miedo, que nadie te atrapará si tú no quieres. Las carencias afectivas que han podido hacer mella en ti están a punto de desaparecer.

Estás empezando a vivir cambios internos que van a subir tu autoestima y van a hacer que te replantees muchas cosas. Es el momento de valorar tus recursos y las armas que la vida ha puesto a tu alcance. Si no encuentras respuestas a muchos de tus interrogantes, debes estar tranquilo porque es posible que el destino lo haga por ti antes de lo que imaginas. Escucha atentamente los mensajes sutiles que vas a percibir, y sigue tus corazonadas, que te llevarán a buen puerto.

Caballo

Vas a vivir un año de calma. Cuida las pequeñas cosas de la vida porque, aunque ahora no lo veas, serán muy importantes para tu futuro. Sé cauteloso y crea bases sólidas (familia, trabajo, ahorros. Prepárate porque se te van a plantear retos importantes, a los que te enfrentarás con total seguridad. Sentirás que la vida te da muchas facilidades para triunfar. Aprovéchalas para unir a la gente que quieres a tu alrededor. Si alguien te reclama o pide algo, escucha con atención, puede ser una oportunidad de aprendizaje.

Este año te sentirás fuerte y con prioridades nuevas, y las decisiones que tomes serán acertadas, ya que lo harás sin precipitarte y meditándolas bien.

Cabra

Es un año de progreso y de novedades. Valorarás lo que tienes, superarás lo que te hace sufrir y lucharás con todas tus fuerzas por lo que quieres alcanzar, porque sabes que tú puedes. Mostrarás tu personalidad dulce y sensible y eso generará muy buenas energías a tu alrededor. Es el momento de consolidar tu situación personal, poner en orden tus sentimientos, consolidar proyectos, abrirte a nuevas experiencias.

Podrás vivir acontecimientos que te obligarán a hacer importantes cambios en tu vida. Te enfrentarás con valor y decisión a las situaciones que te agobian y tu fuerza interior no permitirá que te dejes abatir por el desánimo. Tú inteligencia, hábil y muy creativa, te abrirá muchas puertas. Atento a las oportunidades. Es el momento de coger el timón y tener la iniciativa para cambiar lo que no te hace feliz.

Mono

Es un año lleno de retos y logros personales. No te pararás ante nada e intentarás conseguir todo lo que deseas esforzándote al máximo y desplegando todas tus fuerzas. Este año tienes muchos motivos para sentirte satisfecho de ti mismo y de lo que haces. Las inseguridades y temores que tantas veces ensombrecen tu horizonte desaparecerán y comenzarás a brillar con luz propia.

Tus característicos altibajos emocionales (pasas de la euforia al llanto en un segundo) forman parte ya del pasado. Ahora vas a encontrar el equilibrio y la plenitud en lo que la vida te ofrece. Vivirás muchas novedades y tu vida será un torbellino de experiencias. Tu imaginación e intuición funcionarán casi como un radar que te ayudará a entender muy bien a los tuyos.

Gallo

Comienzas el año con un éxito inesperado (en el amor, el trabajo o el dinero), pero no te dejes deslumbrar. Es verdad que todo en tu vida va a fluir de forma armoniosa. No te dejes llevar por impulsos y sé prudente a la hora de tomar una decisión que puede dar un giro inesperado a tu vida. Se consolida tu posición social y podrás obtener muchos éxitos. El dinero vendrá como por arte de magia y gozarás de un olfato especial para realizar rentables inversiones.

Vas a saber cultivar tus habilidades y utilizar tus recursos para conseguir lo que deseas. En el amor, te fijarás en detalles que antes te pasaban desapercibidos y sentirás más intensamente.

Perro

Este año tendrás ilusión, planes de futuro y fuerza de voluntad para cumplir tus sueños. Pocas veces vas a estar tan inspirado y vas a tener tanta estrella y liderazgo como el Año del Tigre. Harás todo a tu manera, sin importarte lo que piensen los demás. El no sentirte atado a nada te dará felicidad.

Aunque surjan retos que te pongan a prueba, te enfrentarás a ellos con energía y motivación porque tu intuición te dice que vas a salir reforzado, y el viento del éxito soplará a tu favor. Tu generosidad no tendrá límites y tu simpatía y don de gentes te abrirán muchas puertas. Te dejarás llevar por tus sentimientos y eso te dará mucha un gran equilibrio emocional. Tu éxito será fruto del esfuerzo, de la constancia, del arrojo que vas a demostrar en todo lo que te propongas.

Cerdo

Encaras el Año del Tigre con empuje, con fuerza, con ganas de recuperar el tiempo perdido, incluso es posible que este año todo te parezca poco y tiendas a exigirte demasiado a ti mismo y a los demás. Por eso, debes replantearte tus metas y tomarte tu tiempo. Con paciencia y una actitud positiva vas a conseguir todo lo que te propongas.

Tu salud podrá darte un toque de atención. Por eso, no te agotes más de la cuenta y deja que sucedan las cosas a su ritmo, sin forzar los acontecimientos. Estarás tan seguro de ti mismo que no necesitarás la aprobación de los demás para abordar tus proyectos y conseguir lo que deseas. Vas a plantar cara a las personas que intenten manipularte y vas a defender tus intereses con una contundencia increíble. No te vas a venir abajo ante nada y ése va a ser el secreto de tu éxito…

SIGUE LEYENDO:

Horóscopo Chino: 3 signos que conseguirán trabajo, dinero y amor en la última semana de octubre

Horóscopo chino: los 3 signos más atractivos, te enamoran con su inteligencia y cualidades

Atrae el dinero: ritual para tener abundancia el fin de semana