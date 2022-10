VIDEO | maestra se viraliza con canción contra el acoso: "Si no es tu cuerpo, no tienes que opinar"

Un video en la red social TikTok se está viralizando. Se trata de la canción que inventó una maestra chilena para concientizar entre sus alumnos el no juzgar el aspecto físico de las demás personas, sean altos, gordos, bajitos o por el tono de piel. La melodía rápidamente fue aceptada por los usuarios de redes sociales, quienes celebraron la determinación de la docente.

La maestra Camila Leiva fue la encargada de dar una lección de vida a sus pequeños estudiantes, quienes en coro entonaron orgullosamente la poderosa letra; "Si no es tu cuerpo, no tienes que opinar"... "Si nada bueno que decir, la boca no debes abrir". El video de la maestra Camila alcanzó millones de reproducciones y dio vuelta al mundo por lo interesante de su propuesta para combatir el acoso y bromas al aspecto físico de las personas.

La maestra se volvió viral en TikTok. Foto: Captura de pantalla

Una canción contra el acoso

El perfil de Camila Leiva se viralizó luego de que en TikTok subiera un video en el que, con una canción, enseña a sus alumnos a no criticar el cuerpo de otras personas. A través de las redes sociales, la grabación compartida por la docente la muestra a ella en su salón de clases ensayando la canción junto a sus alumnos. Así, se escucha a los pequeños estudiantes cantar las siguientes líneas:

“Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar Sí, nada bueno que decir, la boca no debes abrir Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar”.

"Qué lindo, ojalá los papás lo entendieran también”, “yo le mostré el video a mi hijo y le encantó, la canta a cada rato”, “wow ¡Bravo! lo aplicaré en mi aula, saludos, colega”, son algunos de los comentarios que podemos encontrar en el video que ya cuenta con más de 90 mil reacciones.

