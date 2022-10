Julio Sauza, el cardiólogo que pone la innovación al servicio del corazón

Con más de 10 años de ejercicio profesional, Julio César Sauza Sosa es reconocido como uno de los mejores médicos especialistas en el área de cardiología en México. Desde que inició su carrera en el sector de la salud, el estudio de la anatomía, fisiología y enfermedades del corazón se le reveló como especialidad médica.

“No lo dudé. Seguir mi vocación me ha permitido ayudar a muchas personas a tener una mejor calidad de vida”, aseguró el profesional que ha trabajado en diversas instituciones de prestigio, como el The American British Cowdray Medical Center (Centro Médico ABC), Médica Sur y Hospitales MAC.

Sauza Sosa se formó como Médico Cirujano en la Universidad La Salle. Más tarde realizó la especialidad en cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología ‘Ignacio Chávez’ donde, además, realizó el curso de Alta Especialidad en Ecocardiografía & Hemodinamia No Invasiva, así como cursos en ecocardiografía tridimensional en Milán y Padua, Italia; que le permitió adquirir conocimientos y destrezas para la atención integral de los pacientes.

Novedosos tratamientos al corazón

Las enfermedades cardiovasculares son unas de las principales causas de muerte en México y el mundo, “por lo que la innovación tecnológica se vuelve un factor clave en la elaboración de exámenes más certeros, y también en el desarrollo de procedimientos cada vez más exactos y menos invasivos”, mencionó el cardiólogo Julio César Sauza Sosa.

En México, la Secretaría de Salud señala que poco más de 220 millones de personas perdieron la vida por enfermedades cardiovasculares el año pasado, ya sea por infartos al corazón, cardiopatía isquémica o a causa de hipertensión arterial no controlada.

Ante este panorama, Sauza Sosa se ha dedicado a estudiar e implementar novedosos tratamientos para problemas cardiovasculares. Tal es el caso del MitraClip, un dispositivo en forma de pinza, fabricado con dos materiales metálicos llamados elgiloy y nitinol, que funciona para reparar la válvula mitral del corazón, que sirve para el flujo correcto de la sangre.

“Este método se coloca de forma percutánea, es decir, por mínima invasión y sin la necesidad de realizar una cirugía a corazón abierto, procedimiento de riesgo elevado para las personas con insuficiencia mitral. Además, no causa dolor y la estancia hospitalaria requerida es corta”, detalla el cardiólogo.

Una carrera sin precedentes

A lo largo de su carrera, Julio César Sauza Sosa se ha mantenido estoico en su labor y le ha hecho frente a dificultades que atacan al gremio médico, que van desde el impacto de la pandemia, hasta la búsqueda de mejores condiciones laborales para el sector. Además, su vocación le permite estar firme ante la incesante lucha por atacar los padecimientos cardiovasculares que aquejan a la población, y sin escatimar posibilidades.

Este trabajo constante le ha permitido ser miembro de varias sociedades nacionales e internacionales, donde intercambia conocimientos siempre en pro de los pacientes. Destacan nombramientos como: Miembro Titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología, Miembro de la "American Society of Echocardiography", Miembro de la "European Society of Cardiology" y Miembro "Silver" de la "European Association of Cardiovascular Imaging”; donde además pertenece al selecto grupo internacional de "Heart Imagers of Tomorrow".

El compromiso de Julio Sauza con la medicina no solo es con los pacientes, sino también con las nuevas generaciones de médicos, a quienes forma a través de sus cátedras impartidas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el curso de posgrado en cardiología clínica en el Centro Médico ABC y en el diplomado en ecografía de cuidados críticos en el Instituto Nacional de Cardiología ‘Ignacio Chávez’.

“La innovación es parte de mi trabajo. Mi responsabilidad es que los pacientes tengan acceso a pruebas y procedimientos de primer nivel, menos complejos y con mayor efectividad. Mi satisfacción profesional siempre es la de ayudar, y mi objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas”, aseguró el cardiólogo.

