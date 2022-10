Por su cumpleaños, joven con distrofia terminal pide ser el Top 1 de TikTok este domingo

Un joven identificado como elchico.cool busca ser el número uno en TikTok, situación que este domingo 16 de octubre pidió como su principal deseo de cumpleaños, el cual fue publicado desde su cuenta en dicha red social de China el cual estuvo acompañado por un emotivo mensaje, el cual tituló en la descripción del clip:

“Mi sueño de vida ser top 1 en tik tok”.

El joven influencer padece de distrofia terminal y durante todos los días realiza transmisiones en vivo a partir de las 10:30 de la noche -hora del centro de México- según consta en su perfil donde tiene casi 360 mil seguidores quienes le han brindado 1.5 millones de Me gusta en su clips que de manera constantemente publica.

“Gracias yo hago live todos los días a las 10.30 de la noche cuando gustes entrar y aceptarme de amigo”, invita elchico.cool a sus seguidores.

En el mensaje que dio en su posteo en TikTok, el influencer dijo: “Chavos, para mi no ha sido fácil enfrentar esta enfermedad, pero la distrofia muscular está avanzado y me ha afectado y debilitado todos mis músculos y órganos en todo mi cuerpo. Actualmente uso una máquina para seguir viviendo ya que me ayuda para que mis pulmones y el corazón tengan la fuerza.

Elchico.cool aún tiene metas por cumplir. Foto: TikTok

Los médicos me dijeron que estoy en fase terminal ya que la enfermedad ha debilitado todos mis órganos vitales. También quieren hacerme una operación para ponerme una sonda para poder seguir alimentándome. La enfermedad ha afectado mucho mi cuerpo.

El mensaje de elchico.cool viraliza

Yo tengo muchos retos y muchas metas que aún quiero cumplir. Mi sueño es llegar a ser el top 1 en Titkok. El domingo 16 de octubre es mi cumpleaños y sería muy bonito y muy cool ser ese día el top 1 en TikTok porque los sueños se pueden cumplir. Mi cuerpo ya no tiene masa muscular ya que mi enfermedad ha acabado con ella.

Lo más importante en las personas es el corazón y este mensaje es el que quiero dejar en todos ustedes, quiero dejar huella para que valoren la vida y se den cuenta que la vida es maravillosa y que la vida es cool no importando las dificultades de la vida. Espero contar con el apoyo de todos ustedes para poder ser el tipo 1 en TikTok. Bendiciones y muchas gracias a todos ustedes”, aseguró el joven influencer.

Al momento, el tiktok contabiliza 559 mil Me gusta y ha sido comentado más de 28 mil veces, además de ser compartido en más de 19 mil ocasiones con frases de apoyo como: “animo corazon (sic) hermoso eres un guerrero dios esta contigo”, “eres un campion (sic) bro ni respetos para ti dios te bendiga”, “Eres un Ejemplo a Seguir Te admiro y Respeto y siempre pondré tu ejemplo a mis Alumno. Te quiero y primero Dios será un cumple inolvidable”.

Si quieres ver el video completo puede hacerlo dando clic aquí.

