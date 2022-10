Asombroso test de personalidad: descubre qué te depara la semana al elegir una runa

El test de personalidad se ha convertido en una de las actividades preferidas de las personas y usuarios de redes sociales, ya que es común encontrarlos y tras resolverlos conocer un poco más de quiénes somos, por qué nos comportamos así e incluso descubrir algunos de los gustos más secretos que tenemos; sin embargo, su función va más allá, pues mediante ellos también es posible determinar factores en los que nos encontramos en un momento específico.

De ahí que muchas personas obtengan resultados distintos hoy a los que obtendrán dentro de un mes, pues hay muchos aspectos a considerar como si hay demasiado estrés o si simplemente se está pasando por un mal momento. Es por ello que un test de personalidad basado en las runas nórdicas puede ser una excelente solución para descubrir qué nos afecta y encontrar las mejores formas de trabajar en ello y solucionar el problema.

Y en esta ocasión te compartimos un sencillo reto con el que pondrás a prueba tu intuición al elegir una runa para conocer tu fortuna, lo que te espera a lo largo de la semana e incluso un sencillo consejo para afrontar todas tus problemáticas. Recuerda que antes de iniciar debes mantenerte relajado y dejarte llevar por las sensaciones de tu cuerpo, así como por la intuición que nunca se equivoca para descubrir cómo se verá influenciada tu personalidad según tu elección.

Elige sólo una de las runas. (Foto: Especial)

Elige una runa y descubre su significado

Respira profundo y dirige tu mirada a la imagen anterior en la que encontrarás tres runas bocabajo, no olvides que debes tratar de conectar con ellas y elegir la que resuene contigo para recibir el mensaje. Al seleccionar una recuerda bien en qué lugar está, ya que la primera representa la runa de Raidho, la segunda la de Othila y la tercera Hagalaz.

A continuación descubre sus significados y tómalos en cuenta a lo largo de la semana.

En orden: Raidho, Othila y Hagalaz.(Foto: Especial)

Runa Raidho. Es momento de iniciar con el cambio y para que todo fluya de manera correcta y no encuentres obstáculos a lo largo del camino, lo ideal es que dejes todo fluir y no opongas resistencia. Asimismo, si no notas cambios radicales, es el momento perfecto para que pongas en marcha todos esos proyectos que tengas pausados, ya sea para intentar algo nuevo o con tu mayor sueño. El consejo de la semana para que todo salga como lo has planeado está en la organización y la reflexión.

Runa Othila. Si elegiste esta segunda opción en tu personalidad destaca la necedad y el gusto por ser escuchado, pero esta semana tienes que olvidarte de ello para comenzar a escuchar lo que los otros tienen que decir sobre ti, pues no se tratan a agresiones, sino de críticas y consejos con los que puedes mejorar tu relación en diferentes tipos de vínculos. Es por ello que tu consejo para los próximos días es aplicar todos esos comentarios que te han hecho para notar cambios positivos en tu vida.

Runa Hagalaz. La última de las runas está relacionada con el tipo de personalidad que siempre espera algo de los demás, pero esta temporada no es la adecuada para ello y el secreto para triunfar esta semana está en olvidar que alguien vendrá a rescatarte. Solo tú bajo tus medios y energía podrás resolver los problemas que más te aquejan. Además, de hacerlo te darás cuenta que el aprendizaje es enorme, por lo que en el futuro también tendrás una forma de salir adelante.

SIGUE LEYENDO

Estos signos pueden llegar a ser tus peores enemigos en el zodiaco, no los necesitas a tu lado

Números de la suerte para los signos del zodiaco durante la semana del 9 al 16 de octubre

Los reyes de la segunda oportunidad, estos signos volverán con sus ex en octubre