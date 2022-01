Vida y cuerpo holístico: Abraza tu alma y encuentra tu diálogo interior

¿Cómo vas con tus propósitos de Año Nuevo? ¿Y bajaste de peso y haces ejercicio? ¿Meditas todos los días? Te pregunto porque estas son las metas que todos, todas y todes nos ponemos cada año, y también sé que justo por estas fechas se terminó la motivación y esto acarrea un sentimiento de fracaso y frustración. No eres el único porque nos pasa a muchísimos. Como un capricho millonario nos la pasamos cada año haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes.

¿Qué sí funciona? Después de muchos años de desencanto, te voy a compartir que por primera vez, este 2022, cambiaron mis propósitos. Los hice con metas enfocadas a lo profesional y lo personal, y dejé de lado mi aspecto físico. Mi enfoque fue holístico: cuerpo - alma - mente - espíritu. Empecé el año con una operación en donde me sacaron la tiroides (todo bien, gracias) y en vez de preocuparme, me ocupé de cambiar la narrativa en mi cabeza. La biopsia del nódulo que me salió tenía un diagnóstico dudoso (cáncer, 50 por ciento de probabilidad).

Todos los días antes de la cirugía, le dedicaba un tiempo pequeño a mandarle buena vibra, luz y energía a mi tiroides. La visualizaba en mi mente como una mariposa naranja, brillante, preciosa y alumbrada en mi cuello. Después le escribí una carta en donde le agradecí todos los años que me funcionó, que no me dio ningún problema, y que se ocupó de que todas las funciones a su cargo estuvieran bien. Le pedí perdón por el maltrato y abuso que muchas veces le di, sobre todo con mis dietas extremas y locuras que alguna vez hice por llegar tener ese cuerpo de modelo ideal que tenía (a veces todavía tengo) en mi cabeza.

Y cada que un pensamiento o miedo surgía, conscientemente lo rebatía. Así llegué a mi cirugía con el pie derecho y puro pensamiento positivo, sin pensar en que algo podría salir mal. Todo salió muy bien, el resultado de la biopsia y mi recuperación también, mis seres queridos conmigo, y ahí me cayó el veinte. Lo más importante es la salud y tranquilidad mental, estar bien con uno mismo. Agradecer a cada parte del cuerpo que sí funciona. Suena del club de los optimistas, y no soy ese tipo de persona, pero cuando todo lo demás no ha funcionado, creo que cambiar nuestro diálogo interno es el camino indicado.

Controlar la voz dentro de nuestra cabeza que produce conversaciones que influyen en nuestras emociones es esencial. Sus repercusiones han sido estudiadas por científicos, en donde han llegado a la conclusión que genes + entorno = quienes somos. Es prestar atención activa a nuestros sentimientos y pensamientos, para así imaginar, reflexionar, innovar y crear soluciones a nuestros problemas con el simple hecho de cambiar la forma en que nos hablamos. Nuestro diálogo interior puede ser una maldición o una bendición.

*LA AUTORA CAMBIÓ LA PERSPECTIVA EN SUS PROPÓSITOS, AL INICIAR EL AÑO.

*APOYOl Para alcanzar las metas, encuentra una red de autoayuda.

POR BRENDA JAET

@BRENDAJAETK

