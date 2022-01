"Estúpido, hijo de...": Joe Biden insulta a un reportero sin darse cuenta que su micrófono estaba abierto | VIDEO

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, insultó este lunes a Peter Doocy, periodista de la cadena de televisión Fox News. "Estúpido hijo de p...", fueron las palabras que el mandatario soltó instantes después de que el reportero hiciera una pregunta sobre la inflación en el país vecino.

El hecho quedó grabado en video y difundido en redes sociales. El comentario de Biden se dio cuando los periodista estaban abandonando la Sala Este de la Casa Blanca, donde, de acuerdo con la agencia EFE, asistieron al inicio de una reunión sobre cómo lograr que bajen los precios en Estados Unidos.

Joe Biden insulta a reportero

Peter Doocy, periodista de Fox News, le preguntó a Joe Biden si creía que la inflación en Estados Unidos podía tratarse de un 'problema político' para su partido de cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en noviembre 2022.

—¿Aceptará preguntas sobre la inflación? ¿Cree que la inflación es una responsabilidad política antes de las elecciones intermedias?

—"Es un gran recurso, más inflación", respondió Biden con un tono sarcástico, para después agregar: "Qué estúpido hijo de perra". Sin embargo, el presidente no se percató de que el micrófono no estaba apagado.

Esta no es la primera vez que Peter Doocy saca de quicio a Joe Biden, pues constantemente critica y provoca al mandatario estadounidense. En una ocasión, el periodista lo culpó por las trágicas consecuencias de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. Recientemente, le preguntó "por qué se esfuerza tanto en llevar a Estados Unidos a la (política) izquierda", cuestión a la que Biden se río al instante y respondió: "Bueno, no lo hago (...) No soy un socialista, soy un demócrata convencional".

¿Qué ha dicho el reportero sobre el insulto?

Después de que la rueda de prensa en la Casa Blanca terminara, el periodista apareció en su medio, Fox News, donde uno de los presentadores del programa The Five, Jesse Watters, bromeó con diciéndole: "Creo que el presidente tiene razón, eres un estúpido hijo de perra".

Con una sonrisa en la boca, Peter Doocy siguió el juego respondiendo: "Sí, nadie ha verificado por ahora (lo que ha dicho Biden) y ha dicho que no es verdad".

