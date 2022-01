Horóscopo chino 2022: 3 Signos del zodiaco que renovarán pareja SÍ o SÍ

En el horóscopo chino para averiguar bajo qué signo se ha nacido, se toma en cuenta el año de nacimiento, en lugar del mes como en el zodiaco occidental. Una de las principales diferencias que lo distingue del zodiaco tradicional es que en la astrología oriental hace puntual énfasis en la espiritualidad la cual la integra en las características del carácter de una persona.

El horóscopo chino se basa en 12 temperamentos arquetípicos, los cuales están simbolizados por 12 animales diferentes y al igual que en la astrología occidental, cada signo del zodiaco chino, o signo animal, abarca rasgos y características de personalidad tanto negativos como positivos. La astrología oriental está basada en constelaciones, por lo que se enfoca en los fundamentos del principio y el orden.

El zodiaco oriental consiste en doce animales con rasgos muy distintivos y que se organizan de la siguiente manera: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. En la astrología oriental, cada año se relaciona con un animal del horóscopo chino de acuerdo con el ciclo de 12 años.

El año 2022 estará relacionado con el "Tigre", por lo cual el Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar, que comenzará el próximo 1 de febrero, estará denominado como el año de la "Tigre de Agua".

3 signos del zodiaco oriental que cambiarán de pareja

El 2022 será el "Año Nuevo del Tigre de Agua", un animal que en la cultura china representa el poder y la victoria, el ciclo zodiacal comienza el 1 de febrero, día en el que llegará a su fin el año del "Buey de Metal". En este mismo 1 de febrero, dará comienzo el año del "Tigre de agua", el cual será un digno representante de la fuerza, la protección y la valentía, mismo que se extenderá hasta el 21 de enero del 2023.

Y aunque en cuestión de suerte, siempre es mejor tenerlo todo controlado, cabe destacar que para este nuevo ciclo habrá algunos signos del zodiaco chino que disfrutarán de mayores ventajas y bonanzas que otros. En este caso, en cuestiones del amor cabe resaltar que son 3 los animales a quienes el romance y el amor les sonreirá a cada momento, a grado tal que cambiarán de pareja este año, aunque no se lo esperen. Enseguida te decimos qué signos estrenarán amorío.

CONEJO: Las personas nacidas bajo este signo deberán acostumbrarse rápidamente a los cambios que se avecinan rápidamente, la buena noticia es que todos son muy positivos, pero no hay que pasar por alto que deberán ser asertivos con sus decisiones ya que, de no tomar el riesgo, podrían quedarse estancados. Si hacen lo correcto, también deben estar preparados para conocer a nuevas personas, por lo que no descarten que sin dudarlo llegarán a sus vidas otras propuestas entre las que destacan las sentimentales; el amor tocará a su puerta y será para quedarse.

DRAGÓN: Tras varios momentos de crecimiento laboral y económico durante los meses previos, este 2022 llega como anillo al dedo para los nacidos Dragón. Será tiempo para preocuparse y profundizar en su bienestar tanto físico como emocional; si bien, en cuanto al dinero, las personas de este signo no se verán tan afortunadas como otros signos. A pesar de ello, las ganas por conocer a nuevas personas y convertirse en los protagonistas de todas las reuniones no desaparecerán, esto los llevará a renovar lazos emocionales y, sobre todo sentimentales, con nuevas persona, entre ellas una nueva persona especial con la que seguramente iniciará un romance.

MONO: Para aquellos que nacieron bajo este signo deben saber que este año todos tus proyectos y metas por fin darán resultados, en caso de que aún no hayan avanzado en este aspecto, es momento de comenzar a planificar y a desarrollar los planes, ya que pueden tener la seguridad que todo el esfuerzo y empeño puesto dará frutos positivos. Además del éxito, dejarán una gran recompensa económica. Mientras que en el lado social, destacarán gracias a un intenso interés en las nuevas experiencias y conocer personas, esto los conducirá de nueva cuenta a encontrar el amor y a crear vínculos afectivos bastante poderosos.

