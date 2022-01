Por qué San Antonio Abad es el santo de los perritos y gatitos

San Antonio Abad es considerado el protector de los animales y se le conmemora el 17 de enero. De acuerdo con Desde la Fe, el primer lugar donde vivió el santo estaba lleno de serpientes. Él les ordenó que salieran de ahí y los animales le obedecieron.

De esta manera, la gente le reconoció el poder para alejar a los animales venenosos y proteger a los animales domésticos. Asimismo, se señala que los campesinos lo buscaban para que bendijera a sus campos y animales de trabajo. Además, con la ayuda de Dios, San Antonio devolvió la vista a unas crías de jabalí.

Por esta razón, cada 17 de enero, los fieles llevan a sus mascotas a bendecir a las iglesias. Incluso existe una oración para pedirle a San Antonio Abad por la salud de las mascotas.

Las mascotas son muy valiosas para muchas personas (Foto: Cuartoscuro)

Oración a San Antonio Abad para pedir por las mascotas

Señor Celestial, Padre Creador de todas las cosas,

hoy quiero pedir tu misericordia y compasión para mi mascota,

y por mediación de san Antonio Abad,

llamado también san Antón, el gran protector de los animales,

que tanto amor tuvo estas criaturas,

te ruego que no le abandones nunca

concédele salud, que no sufra ni padezca,

que no este triste, que no le falten las fuerzas

que no sienta dolor ni angustia,

que no se sienta solo

y que siempre tenga a su lado alguien que le cuide con amor.

Por el poder de Tu amor,

permite que... (nombre de la mascota)

viva feliz y sano,

que tenga todo lo necesario según Tu deseo.

Cuídalo y protégelo,

que no le falte alimento, cama y reposo,

que no carezca de amigos, amor y respeto,

pon tu mano sobre él si cae enfermo,

no permitas que nada ni nadie le cause daño,

ni que se pierda o lo roben,

yo le quiero como un miembro más de la familia

y siempre estaré a su lado

dándole todo mi cariño y cubriendo sus necesidades.

Te pido tu especial bendición y ayuda

en estos momentos que... (nombre de la mascota)

necesita tanto de ti,

(pedir por salud, o robo, o extravío, protección, problemas ...):

(hacer la petición).

Señor, te ruego también que,

por intercesión de San Antonio Abad,

tengas piedad de los hombres que por ignorancia

maltratan a los animales,

enséñales a que los amen como criaturas tuyas.

San Antonio Abad es el patrono de los "michis" y "lomitos" (Foto: Cuartoscuro)

Señor, ten piedad de los animales domésticos,

que muy a menudo son entregados y abandonados,

sin defensa alguna,

a la indiferencia y a la crueldad humana:

no los dejes solos con sus penas.

Señor Dios, ten piedad de los animales

como el león, el tigre, el mono, el elefante

y otras especies que son capturados

para ser llevados a circos o a zoos:

dales a todos ellos un refugio seguro en su hábitat.

Señor, ten piedad de los animales de granja

que crecen dentro de inhóspitos habitáculos,

así como de aquellos animales que en los mataderos

son sacrificados sin anestesia: acógelos con su dolor.

Señor, ten piedad de los animales de experimentación

haz que cesen estas prácticas y sálvalos de su sufrimiento.

Señor, tu que infundiste en San Antonio Abad

un gran amor a la pobreza y al respeto de los animales,

ten piedad de todos los animales que sufren

y haz una sociedad más justa basada en el amor y la paz

de todos los seres que pueblan el planeta.

Amén.

