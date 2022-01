Joven alquiló un departamento con vista de lujo y terminó viendo un restaurante

En internet se ha viralizado la historia de una joven que alquiló un departamento en la lujosa ciudad de Nueva York, pues resultó que el lugar no era lo que ofrecieron y todo se trató de una farsa.

A través de un video de TikTok, la chica identificada como Desiree Baker, compartió con sus seguidores la tragedia que vivió durante sus vacaciones en La Gran Manzana, pues al llegar al departamento que alquiló se llevó una gran sorpresa.

¿Qué tenía el departamento?

En el video que grabó, Desiree cuenta que ella había alquilado un departamento con una hermosa vista a la ciudad estadounidense, por lo que pensó que al despertar podría disfrutar del Sol y los grandes edificios neoyorquinos, pero esto no pasó.

De hecho, la joven asegura que al abrir la ventana del lugar donde pensó que vería edificios o un bello amanecer, se encontró con mesas, meseros y mucha gente comiendo, es decir, el lugar que alquiló se encontraba dentro de un restaurante.

¿Por qué no lo notó antes?

De acuerdo con Desiree, no se percató de que el espacio que rentó no era lo que le habían prometido hasta que se despertó por la mañana, pues cuando llegó al lugar por la noche, todo estaba oscuro y no se veía nada. Además, señaló que estaba muy cansada, por lo que se durmió inmediatamente.

Sin embargo, la joven tomó con humor la situación, pero decidió compartirlo a través de su cuenta de TikTok, donde su historia se ha viralizado y ha causado la sorpresa de muchos, pues no es la primera que ocurre algo parecido al alquilar lugares por internet.

“Esto debería ser ilegal, no deberían permitir algo como esto. Puedo abrir la ventana y literalmente tocar la mesa del restaurante”, se lee en la descripción del video.

Cabe señalar que Desiree rentó dicho departamento para pasar las fiestas decembrinas con su familia, pero decidió contar su experiencia para que otras personas estén al tanto de lo que puede ocurrir al alquilar por internet.

PAL