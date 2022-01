El pene de un hombre se redujo 4 cm tras padecer Covid-19: los doctores dicen que es irreversible

Mientras pasa el tiempo, cada día se descubren más daños secundarios que se generan por los contagios de Covid-19. Tal es el caso de un hombre que, a través de su podcast, aseguró que su pene se encogió cuatro centímetros como resultado del contagio por Coronavirus.

El paciente, que tiene treinta años, contó en el podcast "How To Do It" que tras haberse recuperado de la enfermedad en julio pasado, quedó con un par de consecuencias inesperadas: Reducción del pene y disfunción eréctil.

La historia se hizo viral muy rápido y cuando le preguntaron explicó que: “Mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy por debajo del promedio. Aparentemente se debe a un daño vascular y me han dicho que es probable que sea permanente”.

La historia se hizo viral en redes sociales

FOTO: Archivo

Estuvo hospitalizado por Covid-19

El hombre padeció un contagio prolongado y tuvo que ser hospitalizado para superar la enfermedad. Pero cuando todo estaba bien, la víctima descubrió que su órgano sexual había tenido una disminución considerable. Por si fuera poco, los médicos que lo atendieron le dijeron que era probable que el daño sea permanente, debido a la afectación vascular en el tejido eréctil.

La infección por Covid-19 puede causar disfunción eréctil y, en algunos casos, un encogimiento del pene, esto cuando son casos prolongados o con complicaciones más importantes.

El paciente presentó disfunción eréctil y reducción del pene

FOTO: Archivo

SEGUIR LEYENDO:

Mexicano revoluciona la seguridad sanitaria y crea espectacular casco anti Covid-19

En la última semana, casos de COVID-19 se duplican en América

¿Por qué tan cara? Conoce la ensalada de jitomate que se viralizó por costar ¡300 pesos!