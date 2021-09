Horóscopos: Estos SIGNOS atraerán AMORES nuevos y más TRABAJO este miércoles 8 de septiembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries, si te dedicas a los negocios harás un excelente trato que te dará beneficios en el futuro, así como también les abrirá otras puertas para hacer más acuerdos a largo plazo. El amor necesita que estés más presente, es probable que estés dejando de lado un poco a la persona que amas, lo que no es bueno, porque lo está resintiendo y te lo hará saber.

Es un buen momento para las ganancias, también para cerrar negocios que podrían reportar muchos beneficios en el futuro, esta será la tónica del día, lo que también se refiere al amor, ya que quienes estén pensando en pedir un compromiso más serio recibirán una buena respuesta de parte de la otra persona.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro debe entender que es parte de un equipo de trabajo aunque labores en solitario, siempre necesitarás gente que te apoye o que esté contigo en el proceso de tu creación, venta, idea, entre otros. El trabajo necesita ser realizado de forma pausada y muy bien planeada, si necesitas tomarte unos días, hoy puedes solicitar ese permiso.

No necesitas darle crédito a todos por lo que has ideado tú en tu mente, pero estamos inmersos en una cadena de personas que nos vamos apoyando mutuamente, por lo que si sientes deseos de explotar muchas veces con los demás, es mejor que tomes un espacio, respires y te calmes, precisamente esto te podría suceder durante la jornada, practica esto.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Géminis, el trabajo se encuentra estable, es probable que tengas que tomar opciones importantes en esta materia, pero no aún, necesitas que pase un poco de tiempo para ello.

En el amor debes sentar cabeza y decidir si quieres tomar un compromiso más serio con la persona que estás, quizá espera una respuesta tuya sobre una propuesta que te realizó hace un tiempo, no dejes que siga pasando el tiempo y decide luego, a nadie le gusta que le hagan esperar por demasiado tiempo. Cuida tu corazón, no consumas demasiadas frituras o grasas saturadas.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cáncer requiere una guía que le ayude a caminar con mayor seguridad por el terreno que está pisando en este momento. No dejes que algunas dudas que se han presentado en tu mente te arruinen el buen momento que estás viviendo, necesitas confiar mucho más en tus talentos, no dejes que te maneje el ego y la frustración cuando cometes un error y otros te lo hacen ver.

Podrás manejar muy bien un grupo de trabajo que te pondrán a tu cargo el día de hoy en tu trabajo, será una muy buena experiencia.

Leo (23 julio-22 agosto)

Leo, tranquiliza esas tensiones que tenías, además de eso estás centrando tu vida y tomando mayores responsabilidades en tu camino profesional, lo que será muy bueno para tu futuro en este ámbito.

Si tienes que tomar una opción que puede quitarte un poco la seguridad que venías teniendo en tu estabilidad económica, pero lo vale, ya que podrá ser el primer paso para realizar un sueño que has albergado durante mucho tiempo en tu interior, entonces debes dar el salto sin temor.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Una persona te ofrecerá un trato muy bueno el día de hoy, debes considerar el aceptar la oferta. No dejes de darle emoción a la relación o al amor en general, recuerda que esto es algo fundamental para la conquista y para mantener una unión que puede durar mucho tiempo.

Virgo, no pidas permiso para dar este gran paso en tu vida, si estás cayendo en los brazos de un amor hazlo sin miedo, por supuesto que esto no implica a aquellos que ya tienen un compromiso formado, en cuyo caso, solo deben tomar esta opción si ya han decidido terminar con la persona que está a su lado, debes ir siempre con la verdad por delante, nadie merece que le mientan.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

No es momento de tener miedo a la aventura, toma esa opción que te está provocando temor, ya que sientes que es demasiado arriesgado. Buena etapa para el crecimiento personal y de las finanzas, no te derrotes, este es tu momento y lo has sentido desde hace un tiempo, no dejes que pase la oportunidad de florecer y de hacer de tu vida y la de tus seres queridos algo mucho mejor.

Muchas personas tienen su confianza depositada en ti y eso lo sientes, no dejes que esta confianza sea una piedra de tope, no siempre puedes responder de la manera que otros quieren, tienes el control de tu vida y puedes realizar todo lo que te propongas.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Dar un salto de fe y lanzarse al vacío sin tener la seguridad de que las cosas van a resultar bien parece ser algo solo para quienes no temen tomar riesgos en la vida, pero esto no es algo lejano para ti, ya que debes comenzar a darte cuenta que toda nuestra vida ha sido eso, tomar riesgos sin saber lo que sucederá mañana, no tengas miedo a ello.

Escorpio vive una etapa maravillosa de su vida, donde todo se ve bien para el futuro donde va dirigiéndose. No dejes que otras personas decidan por ti, el momento que vives solo debes ser tu decisión, los demás no entenderán los pasos que estás dando, pero es porque quizás no han llegado a la etapa donde tú estás, no dejes que te bajen del tren donde te has montado.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Muchas veces cuando se termina una relación quedan algunas dudas que deben ser aclaradas con el tiempo, es probable que alguien del pasado vuelva para preguntarte ciertas cosas que no le quedaron claras cuando se separaron, responde solo lo que quieras decir, piensa bien si quieres reunirte con esa persona, pero si ya ha pasado tiempo, no es una mala idea hacerlo.

Tienes una gran deuda monetaria que te será cobrada el día de hoy y que provocará una baja importante en tus finanzas, aun así no dejes de pagar lo que debes.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Una mujer quiere decirte algo importante y que necesitas saber cuánto antes sobre una persona que quieres, es probable que alguien te haya mentido o que aún lo esté haciendo, no dejes de escuchar a esta persona, ya que no tiene malas intenciones.

Es momento de hacer crecer tus finanzas y recordar que no siempre puedes gastar todo lo que quieras en cualquier cosa, también es bueno ir guardando dinero para los momentos malos, no vaya a ser que estés luego en una necesidad urgente. Necesitas comenzar a cuidar mucho más de tu apariencia física, también debes comenzar a tener más confianza con lo que sientes y lo que eres.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Los Acuario que estén viviendo un distanciamiento con su pareja y quieran recuperar a esta persona tienen que comenzar a buscar la manera de volver a atraer a esa persona hacia sus brazos, no sirven los intentos que ya has hecho, están probados y comprobados por ti, si no resulta el volver a reconquistar a tu pareja, siempre te quedará el consuelo que no te diste por vencido.

No es momento de cambiar de empleo o de hacer cambios fuertes en tu estilo de vida, necesitas calmarte y tomar un poco de distancia de decisiones fuertes que podrían desviar el camino que estás llevando en este momento, recuerda que hay momentos y momentos en la vida, no puedes ser siempre una persona que le dé en el clavo a todo lo que vas ideando.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piscis merece tener un día para preocuparse de sus asuntos personales y no preocuparse tanto de las cosas que opinan los demás, date el espacio para salir de tu casa y pasar un día a solas. Darse un relajo de vez en cuando viene bien, sobre todo si se hace con la pareja, es probable que tengas un buen día de descanso con la persona que tienes a tu lado, será el mejor regalo que ambos puedan darse mutuamente.

Estás en un momento excelente para comenzar a proyectar lo que quieres lograr más adelante, es muy probable que alguien muy cercano a ti te pida referencias para ofrecerte un trabajo muy bueno.

Frase del día: "La vida es como montar en bicicleta. para mantener el equilibrio tienes que avanzar" - Albert Einstein