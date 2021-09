Fase 4 de Marvel: ¿Cuál serie o película ha sido su mejor estreno en 2021?

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) ha estrenado hasta el momento tres largometrajes y dos series.

Las cintas The Falcon and the Winter Soldier (marzo, 2021) y Black Widow (julio, 2021), además de las series WandaVision (enero, 2021) y Loki (junio, 2021) son las primeras producciones de la Fase 4 en aparecer y hace unos días se sumó Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (septiembre, 2021).

En su primer fin de semana de estreno, Shang-Chi ha recaudado solamente en Estados Unidos 71.4 millones de dólares en taquillas, de acuerdo con Box Office Mojo. El héroe asiático ya duplicó el récord de 30.6 millones de dólares en un estreno durante el fin de semana festivo por el día del trabajo en EU que tenía el remake de Halloween en 2007.

¿Cuál serie o película ha sido el mejor estreno de la Fase 4 en 2021?

Disney espera que los números de Shang-Chi se incrementen con otros 12.1 millones de dólares recaudados en su tercer día de estreno pese a que continúen las restricciones por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos queda en segundo puesto de las películas estrenadas en cines durante la pandemia solo por detrás de otra película del MCU, Black Widow que superó los 80 millones de dólares en su primer fin de semana de julio.

A diferencia de la cinta protagonizada por Scarlett Johansson que tuvo un estreno simultáneo en cines y en streaming a través de Disney Plus, Shang-Chi solo se estrenó en la pantalla grande hasta su debut en la misma plataforma que lo hará en octubre.

El éxito que al momento tiene Shang-Chi en los cines es el último generador de confianza para la industria, dijo el analista senior de Comscore, Paul Dergarabedian.

De acuerdo con portales especializados, la mejor producción e historia al momento, independientemente de los números, es Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, la primera historia de superhéroes protagonizada por un asiático ha sido una grata sorpresa que la ubica en la cima de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

RMG