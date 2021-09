Número telefónico que aparece en “El Juego del calamar” es real y ahora recibe miles de llamadas al día

Durante las últimas semanas la serie surcoreana “El Juego del calamar” se ha vuelto todo un fenómeno mundial ante el gran éxito que ha representado la producción al encabezar las listas de Netflix como una de las más vistas del momento.

Dentro de esta ficción se puede ver como un hombre entrega una misteriosa tarjeta de presentación a la gente, en la que viene impreso un número telefónico de ocho dígitos, para luego mencionar que llamen si quieren participar en un juego, en el que los concursante arriesgan su vida para ganar una fuerte cantidad de dinero.

Pero más allá de la pantalla, este número telefónico resultó ser real y desde el rotundo éxito de la serie de Netflix, ahora el dueño recibe miles de llamadas y mensajes diariamente, luego de que diversos seguidores se han comunicado con dicho número para buscar “participar” en el controvertido juego.

Si bien en la serie dicho número telefónico pone en contacto a quienes lo marcan con la oportunidad de ganar mucho dinero; en la vida real quienes se han comunicado han estado en contacto con un hombre surcoreano de 40 años que vive en la provincia de Gyeonggi, quien lejos de tomarlo con humor; lamentó no poder seguir con su vida normal ante las interminables llamadas que recibe a toda hora, sin importar si es de día, noche o madrugada.

Curiosamente el propietario del número, declaró a medios locales que nunca ha visto la exitosa serie e incluso en un inicio pensó que se trataban de llamadas o mensajes spam, hasta que una de las personas que lo llamó se lo comentó durante su comunicación.

"Nunca había visto 'el juego del calamar', me enteré del hecho de que mi número estaba en la serie porque me lo dijo alguien que me llamó", comentó el hombre a MBC, medio surcoreano.