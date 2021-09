Mujer declara que sus tres hijas se declararon como "no binarias"; ésta es su historia

Durante las últimas semanas, han circulado diversos videos virales, pero también historias que se han vuelto populares en redes sociales, tal como sucedió recientemente con una mujer quien declaró que sus tres hijas son personas no binarias.

Se trata de Kerry Grant, una famosa presentadora y conductora de televisión en Inglaterra, quien recientemente generó controversia en redes sociales, esto luego de declarar que era la única mujer que quedaba en su familia, esto debido a que sus tres hijas se declararon recientemente como personas no binarias.

Éste hecho generó en la famosa conductora cierta tristeza, pues al declarar su historia lo hizo entre lágrimas.

La historia de una mujer con tres hijas no binarias

Dicho anuncio fue realizado a través de una entrevista con The Sunday Times, en donde se pronunció al respecto de la declaración de sus hijas al declararse como no binarias.

Al respecto, la mujer declaró que sólo necesitaba llorar un poco y seguir adelante con sus planes de vida, forma con la cual ha podido comprender y guiar a sus hijas.

Recordemos que durante los últimos tiempos, los temas respecto a la comunidad LGBT, específicamente a la comunidad no binaria se han intensificado durante los últimos tiempos, ya que incluso en diversos países algunos menores de edad han logrado cambiar sus documentos oficiales para que coincidan con su identidad de género.

¿Quiénes son las personas no binarias?

En suma, los miembros de la comunidad luchan para que se usan los pronombres que desean que se emplean en sus personas con respecto a la sociedad.

Cabe señalar que cada 14 de julio se reconoce en todo el mundo a las personas no binarias; este término se refiere a quienes no se identifican exclusivamente como hombre y/o mujer, ya que las personas no binarias pueden identificarse como hombre y mujer al mismo tiempo, o como alguien que está completamente fuera de esas categorías socioculturales.