Cabello humano que nace de una tumba: Este es el perturbador VIDEO que aterroriza a todos en TikTok

Joel Morrison, ha causado sensación en redes sociales, esto específicamente a través de la plataforma de videos cortos TikTok, esto debido a que el hombre, quien es originario de California, compartió el momento exacto en el que se llevó el susto de su vida en un cementerio.

El video ha aterrorizado a millones de usuarios en TikTok, esto debido a que Joel evidencia a través de un video como es que existe cabello humano saliendo de una tumba que tiene más de 100 años de antigüedad.

El usuario que documentó a través de un TiKToK este aterrador momento, rápidamente tomó relevancia a través de su cuenta en esta plataforma, esto debido a que su video se volvió viral y ha generado todo tipo de comentarios por el escalofriante contenido documentado en éste video corto.

De acuerdo con la información emitida por el New York Post, no se sabe a ciencia cierta la procedencia de este cabello, y a pesar de que parece ser humano, esto no ha podido ser confirmado.

Sin embargo, lo realmente escabroso en este video de TikTok es que todo indica que de alguna manera extraña y perturbadora el cabello rompió la tumba en el ataúd y logró salir a la superficie como si se tratara de una melena que no para de crecer.

Los hechos ocurrieron en el cementerio católico de San José en la región de Sacramento en el estado de California en Estados Unidos.

“Inspeccionaba el lugar y de repente me di cuenta que había cabello humano saliendo de una tumba”, comentó el hombre que documentó este video en una entrevista para el New York Post.

Además, en este video se puede apreciar que el cabello se asoma por una grieta de la tumba, y al percatarse de este extraño suceso, a través del clip se puede mostrar la sorpresa del hombre, quien atormentado narra en su video cómo es que parece imposible, pero es cierto que el cabello se está asomando desde una grieta.

Lo más escalofriante de la historia

Lo más escalofriante de esta historia es que luego del gran susto que se llevó Joel, lo cierto es que la perturbadora historia no para aquí, pues al día siguiente regresó para llevarse una sorpresa.

Y es que de acuerdo a lo narrado por el hombre que vivió esta experiencia, resulta que luego de un día ya no había rastros del cabello que estaba en la tumba y la grieta en este cementerio tampoco se veía.