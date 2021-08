Tiemblen acosadores y trolls de TIK TOK Surge vigilante anónimo para evidenciarlos

El bullying y el acoso es uno de los problemas que más relacionados están con las redes sociales. A diario, miles de personas reciben comentarios hirientes, amenazas de muerte e inclusive son víctimas de extorsión. Para esto, surgió el Gran Londini (Great Londini), un tiktoker que asegura buscar que estos agresores comiencen a sentir miedo.

Con una capucha negra, una máscara al mero estilo de "V de Vendetta" y un distorsionador de voz, el usuario @thedreatlondini.com promete exibir a los agresores a fin de que estos dejen de acosar a sus víctimas sin que haya algún tipo de repercusión.

Se calificó a sí mismo como la pesadilla de los trolls de internet y pidió que las personas se dediquen a esta práctica pensar qué pasaría si alguien cercano pasara por este tipo de ataques sin ninguna razón.

Esta cuenta lleva en activo algunos meses y ha llegado a cosechar la nada despreciable cantidad de dos millones 300 mil seguidores en la red social.

Los puede rastrear

De acuerdo con el tiktoker de nada servirá a los agresores el esconderse, debido a que cuenta con herramientas para poder rastrear y mostrar dentro de las redes a las personas que han buscado agredir a otras.

El justiciero asegura tener un filtro, ya que no actúa de la misma manera ante cada una de las personas que son descubiertas. En el caso de los niños, le hará saber a sus padres lo que hacen sus hijos en la red, en el caso de los adultos no solamente los delatará en línea, sino también con las oficinas de policía y con sus empleadores para que haya repercusiones laborales e incluso penales.

A Tik Tok no le ha gustado la manera de operar del enmascarado, así que ha borrado, suspendido y censurado varias de sus cuentas. La excusa que da la plataforma es que este tipo de comportamiento puede ser catalogado como intimidación, acoso y extremismo violento.

"Hasta que todos los matones racistas y estafadores se salgan de esta aplicación, no iremos a ninguna parte", dice en un video el influencer.

A fin de no ser descubierto, el tiktoker se hace llamar solamente Leo y no ha dado más datos sobre su identidad para evitar ser descubierto. No trabaja solo, ya que la máscara es el rostro con el que trabajan varios hackers activistas que usan todo tipo de herramientas para hallar a los acosadores de la red.