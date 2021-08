Día del Orgasmo Femenino: Consejos para no perder el placer sexual

El Día Internacional del Orgasmo Femenino, mismo que se conmemora desde el año 2007 en la fecha del 8 de agosto, es un acontecimiento que Latinoamérica y otros países del mundo reconocen para crear conciencia sobre la sexualidad femenina y el derecho al placer de las mujeres.

Con esto como principio, es debido mencionar que, en muchos casos confirmados por estudios de especialistas, la plenitud del placer sexual femenino está en riesgo debido a males o padecimientos derivados de enfermedades o su estilo de vida. Por ello, hay consejos que pueden ayudar a mejorar el placer sexual de una mujer.

La sequedad o atrofia vaginal puede dañar su placer sexual

La sequedad y la atrofia vaginal se presentan con mayor frecuencia en las mujeres que ya pasaron por la menopausia natural, que tuvieron menopausia precoz debido a cirugía o a ciertos tipos de tratamiento oncológico. Incluso, en otras situaciones como puerperio, la lactancia y el uso de ciertos anticonceptivos.

Ante esta situación, especialistas advierten que la sequedad y/o atrofia vaginal es el principal problema para el placer sexual.

La Dra. Eréndira Kunhardt Urquiza, Gineco – obstetra, con subespecialidad en urología ginecológica, explica que la sequedad y/o atrofia vaginal se presenta principalmente con la disminución de estrógenos y con ello la baja en la humedad vaginal, a su vez en la producción de colágeno y fibroblastos que proporcionan la tensión que la vagina necesita.

Los síntomas más comunes que llegan a presentar son:

Sensación de sequedad, ardor y comezón en el área vulvar y la vagina.

Aumento de la frecuencia urinaria, en ocasiones con ardor al orinar y sensación de que la vejiga no se vacía completamente.

Molestia en las relaciones sexuales que puede ser dolor en la penetración o dolor profundo durante el coito.

La especialista asegura que el 65% de mujeres que manifiesta los síntomas no acuden con un médico porque tienden a aguantarse y creer que es normal. Aunque es verdad que toda mujer en alguna etapa de la vida va a presentar sequedad y/o atrofia vaginal, sobre todo al llegar a la menopausia, deben atender este problema evolutivo y progresivo, pero tratable.

Común en mamás o mujeres con cáncer

De acuerdo con el Dr. Julio Morfin Martín, Gineco – obstetra, con subespecialidad en urología ginecológica, la sequedad y/o atrofia vaginal también se puede presentar después del parto, durante la lactancia, por el uso de métodos anticonceptivos hormonales, así como en mujeres que han recibido tratamiento para cáncer, sobre todo para cáncer de mama o genital.

El especialista añadió que las molestias se van a incrementar:

En el área vulvar y vaginal con sequedad.

La vagina perderá elasticidad y humedad haciéndose cada vez más corta y estrecha.

Esto generará molestias en las relaciones sexuales, pudiendo llegar a presentarse sangrado.

“Es importante señalar que estás molestias se presentan en mujeres con y sin relaciones sexuales e interfieren en varias situaciones de su vida cotidiana, como al estar sentadas mucho tiempo, hacer ejercicio, etcétera, o por aumento de la frecuencia urinaria, incluso en las noches”, apunto el experto.

Recomiendan hidratar la zona afectada

Por su parte la Dra. Kunhardt asegura que las mujeres, así como se hidratan la piel de forma regular, deben hidratar la vagina, con lo que se pueden evitar los cambios y molestias por sequedad y/o atrofia.

“A partir de los 40 años es aconsejable hidratarnos la vagina para que haya humedad constante, al menos dos veces a la semana en días salteados, como parte de la prevención. Lo ideal es que sea con un hidratante como Gynomunal”, afirmó la especialista.

En cuanto a tratamiento, el Dr. Morfin Martín explica: “si la atrofia vaginal es principalmente por falta de hormonas, se debe atender el problema con sustitución hormonal. Sin embargo, hay algunas mujeres que no pueden usar hormonas, otras, muchas, que no las quieren usar e incluso médicos a quienes no les agrada prescribirlas.

“En estos casos, contamos con la opción de usar hidratantes vaginales que alivian la mayoría de los síntomas y contribuyen a revertir los cambios provocados por la falta de hormonas y a regenerar la vagina afectada".

Sexualidad a plenitud en las mujeres

El Día Internacional del Orgasmo Femenino busca visibilizar la importancia del placer en las mujeres y los derechos sexuales de todas las personas, pero sobre todo de sentirlo y disfrutar de una buena vida sexual.

La Dra. Claudia Rampazzo, Médico, terapeuta familiar y de pareja, terapeuta sexual, describe el orgasmo como un reflejo placentero que forma parte de la respuesta sexual, con contracciones rítmicas e involuntarias que suelen durar de 0.8 a 15 segundos y que en el caso de la mujer está absolutamente desligado de la función reproductiva.

La estimulación del clítoris es probablemente la forma más fácil para que la mayoría de las mujeres experimenten un orgasmo.

El 80% de las mujeres alcanzan el orgasmo por estimulación en el clítoris y el 20% restante por fricción intravaginal.

Algunas experimentan anorgasmia, una incapacidad para alcanzar un orgasmo causada por factores físicos, psicológicos o de interacción de pareja.

Ciertas enfermedades crónicas como diabetes mellitus, neuropatías, vasculopatías, entre otras, además de condiciones fisiológicas como la lactancia y la menopausia, pueden entorpecer o inhibir la respuesta orgásmica.

El desconocimiento del propio cuerpo, la vergüenza por el placer, los prejuicios y los estímulos inadecuados también pueden causar ausencia de orgasmos.

Finalmente, los especialistas están de acuerdo que las mujeres no deben ocultar los síntomas de sequedad y/o atrofia vaginal por pena o vergüenza. Recomiendan platicarlo con el médico para que se diagnostique y se trate de forma adecuada.