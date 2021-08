RETO VISUAL: Encuentra la estrella escondida en la imagen en menos de 20 segundos

Llego el momento de poner a prueba tu destreza visual con este reto en el que deberás encontrar la estrella escondida en la imagen. Pero no será tan fácil, pues tendrás menos de 20 segundos para lograr completar el desafío. Así que no lo pienses más y anímate.

Los retos visuales se han convertido en la mejor forma de pasar un buen momento en las redes sociales, y cada día son más las imágenes que se pueden ver, por eso hoy te traemos este divertido desafío. Se trata de un reto nuevo con el que estamos seguros que pasarás un gran momento.

Para encontrar la estrella en la imagen deberás estar atento a cada detalle y cada línea del dibujo, buscando entre los triángulos, las sombras y las múltiples figuras. Así que no pierdas más tiempo y pon el cronómetro a correr para encontrar lo más rápido posible a la estrella.

Encuentra la estrella escondida

A continuación te dejamos una imagen inédita con la que estamos seguros que podrás entretenerte por varios minutos al igual que tu familia y amigos, pues sabemos que querrás compartir con ellos y también desafiarlos para encontrar a la figura escondida en la entretenida imagen.

Desafía a tus familiares y amigos. Foto: El Heraldo de México

Si los 20 segundos que te dimos ya pasaron y no has podido encontrar a la figura de estrella, te daremos algunas pistas para que logres el objetivo y puedas localizarla.

Pista 1: Pon especial atención en la parte baja de la imagen.

Pista 2: La estrella no tiene sus lados iguales.

Solución reto visual: Aquí está la estrella escondida

Para que ya no sufras más por no haber encontrado a la estrella escondida te damos la solución, el figura se encuentra en la parte baja izquierda del dibujo, y como verás en la siguiente imagen sus lados no son exactamente iguales, pero sin duda ahí estaba.