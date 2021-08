Horóscopos: Estos SIGNOS son ENGAÑADOS en el AMOR y el TRABAJO este domingo 29 de agosto

Aries (21 marzo-20 abril)

Querido Aries, tienes que estar muy atento a las cosas importantes que podrías suceder dentro de este día, ya que te van a traer excelentes noticias de tu entorno más cercano. Día para aprender una valiosa lección de vida que te llegará a manos de una persona que respetas mucho.

Si tienes hijos, es importante que les enseñes correctas formas de comunicarse con otros, podrían estar experimentando dificultades para esto. Un familiar de edad madura que es muy querido por ti tendrá un momento delicado de salud, dale el apoyo que necesita.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro, luces inocente con alguien que está jugando contigo, muchas veces debemos mirar bien quien está a nuestro lado, puede ser que una persona te juegue una mala pasada y crea que puede manejarte a su antojo, no dejes que esto suceda, toma el control de la situación y si te engañan corta la relación y la comunicación con esa persona, no reporta nada bueno a tu vida.

Tauro está pasando por una excelente etapa y en esta jornada descubrirá que puede hacer todo lo que proponga, solo debe tener la confianza necesaria para lograrlo.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Siempre es bueno pelear por lo que creemos, si tienes que enfrentarte a algo importante el día de hoy para poder pasar sobre lo que puede estar molestándote, entonces hazlo sin problema, es muy probable que alguien en tu vida te ponga algunos obstáculos para conseguir el éxito que mereces.

Ten un plan de para ejecutar y comenzar a vivir mejor, todo esto para lograr lo que te has comprometido a hacer por otros y también por tu vida. Puedes ser feliz al lado de una persona que hoy te dirá que le gustas mucho, habrá dificultades para verse muy seguido, pero si ambos ponen de su parte, entonces podrán sortear todos los obstáculos que se les pongan en frente.

Cáncer (22 junio-22 julio)

El amor se encuentra estable, pero hay ocasiones en que sientes que quieres tirar la esponja, no dejes que esto te suceda, todas las relaciones tienen dificultades, la gracia está en lograr pasarlas.

Si crees que las condiciones de vida de ambos han cambiado y que se ha arreglado lo que los separó en un momento ha dejado de existir, entonces vuelve pero siempre ten en cuenta que no puedes pensar que las cosas son iguales que al principio, ambos han transitado por caminos diferentes y han cambiado en el tiempo, acostúmbrate a conocer nuevamente a esta persona.

Leo (23 julio-22 agosto)

Leo muchas veces piensa que no tiene la fuerza para hacerle frente a los problemas, pero está lejos de la realidad, no huyas cuando se presente una dificultad grande en tu vida, hazle frente y piensa que podrás pasar por sobre lo que sea.

Mirar al cielo tratando de buscar una respuesta que está en tu interior no es una buena forma de encontrar lo que buscas, recuerda que siempre es mejor partir por el comienzo de todo y eso tiene directa relación con lo que te pasa internamente, no todas las respuestas se encuentran en el exterior, tampoco en las alturas.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Es probable que el día de hoy alguien del pasado te busque y tengas una vuelta de una relación, si no te sientes con la capacidad de volver atrás, no lo hagas. Quienes estén con deseos de formar una nueva relación, podrán conocer el día de hoy a alguien que han estado mirando hace tiempo, no dejes de pasar la oportunidad de volver a querer y a comenzar a amar.

Nuevos comienzos y nuevas aventuras empiezan a vislumbrarse en la vida de Virgo, es momento de tomar las riendas y darle el espacio al aprendizaje nuevo en tu vida. No pierdas la capacidad de ver bien las personas que te quieren, es probable que estés dando preferencia a personas que no merecen tu atención.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Una dificultad en tu trabajo podrá hacer ver el día como algo malo, pero no es necesariamente así, tienes que tener la capacidad de poder pasar por sobre este error o esta tarea difícil que te han puesto al frente, tienes la capacidad para hacer esto y para dejar salir toda tu creatividad.

Dejas de lado los sentimientos de culpa que estuviste experimentado hace poco tiempo, te diste cuenta que no tienes responsabilidad en los actos de los demás, no dejes que te afecte el pasado, ni tampoco lo que sucedió con alguien que pertenece a ese periodo de tu vida, lo hecho está hecho y no puedes hacer nada para cambiarlo.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Si saliste hace poco tiempo de una relación tormentosa, no hagas caso a un posible mensaje que llegue de esa persona, tienes toda la vida por delante para encontrar a una nueva persona para amar, no te apresures. Aún no es momento de darte tantos espacios para relajarte o para salir con los amigos, necesitas concentrarte mucho más en los deberes.

Si estás en etapa de estudios, tienes que tomar más en serio tu carrera y tu futuro, podrías estar tomando mucho tiempo para salir de copas o a divertirte, no dejes que esto te pase la cuenta en los resultados que tendrás al finalizar el semestre.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

El amor está pasando por un momento difícil y necesitas tomar consciencia de las señales que tu pareja te está enviando. No es un buen día para realizar promesas ni tampoco para comprometerte a algo que en el futuro te será difícil cumplir.

Las proyecciones en el trabajo siempre traen beneficios, si cuentas con una evaluación por parte de tus superiores hoy podrás tener buenas nuevas sobre ti. Alguien ha quedado prendado de ti y quiere estar más cerca de ti, no le hagas un desaire, aprecia su intento de acercamiento y dale atención, podría ser alguien que se convertirá en algo muy importante para tu vida.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

No tiendas a compararte con personas que no tienen mucho que ver con tu estilo de vida o capacidades, necesitas rodearte de gente más positiva y afín a tu personalidad. En el trabajo, observa a los mejores en su labor y aprende de ellos, podría ser que estés cometiendo errores que te llevarán a fallar en un encargo que te harán muy pronto, no dejes que esto te suceda.

No dejes que la vida te pase por encima, ni tampoco que te impida surgir, estás comenzando a decaer. El amor es importante, pero lo estás dejando en un tercer plano, procura comenzar a creer de nuevo que puedes volver a amar.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Siempre en los grupos de trabajo existe alguien que quiere remar para otro lado, no dejes que esta persona afecte el desempeño de todos, si sucede que esta persona eres tú, comienza a escuchar más al grupo y a aportar de manera positiva a la construcción del trabajo que tienen en común.

Momento intenso para el amor, es probable que tengas una relación con alguien que esté esperando una respuesta importante de tu parte, no dejes que los miedos te afecten en este sentido, no empieces a dejar de lado a quienes te quieren más solo porque te da susto mostrar lo que sientes.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Debes tomarte más en serio la posibilidad de crear una sana relación con la persona que estás conociendo, puede estar viendo que no tienes intenciones de formalizar su compromiso, si no te sientes con la disposición de tener una relación en este momento, entonces habla con la verdad y déjale en libertad de acción, no te arrepientas después de lo que has escogido. Cuida tus músculos, podrías tener dolores por la noche.

Alguien te hará una invitación el día de hoy, es probable que te haga muy bien el salir en este momento, no te quedes en el encierro ni tampoco olvides lo que significa el salir a divertirte un rato, será algo que te hará bien y no solo te distraerá un rato de las cosas que te han tenido pensando, sino que fortalecerá la relación con esta persona.

Frase del día: "Trabajar duro por algo que no te importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que te importa de verdad se llama pasión" - Simon Sinek