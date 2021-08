Laisha Wilkins se va ¡otra vez! contra AMLO; critica mecanismo de protección a periodistas y le dice de todo

La actriz mexicana Laisha Wilkins, ya conocida por expresar opiniones en contra de la 4T, ahora criticó a Andrés Manuel López Obrador por el mecanismo de protección a periodistas en México, luego de que el gobierno anunciara el rescate a periodistas de The New York Times de Afganistán, así como al staff de medios de comunicación internacionales cubriendo en Kabul.

La semana pasada el periodista Jacinto Romero Flores fue asesinado mientras circulaba por Boulevard Reforma en Ixtaczoquitlán, Veracruz, informaron medios.

Durante La Mañanera del 20 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solicitará al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, una revisión sobre el mecanismo de protección a los periodistas.

Al ser informado sobre el asesinato de Jacinto Romero Flores, periodista veracruzano, y del secuestro de Teresa Montaño Delgado en el Estado de México, el presidente señaló:

"Yo recibo tu recomendación y lo voy a proponer a Alejandro Encinas, que se haga una revisión sobre el mecanismo de protección a los periodistas, porque en efecto es algo que ya venía y nosotros lo hemos continuado, pero a lo mejor no es lo más eficaz, lo más conveniente, y hay que revisarlo", destacó.

El mandatario también lamentó el asesinato de comunicadores y aseguró al gremio de informadores que cuentan con el apoyo de su Gobierno: "Que se ve a fondo, es muy lamentable este asesinato de periodistas y decirles a todos los comunicadores que cuentan con nuestro apoyo, nuestro respaldo y que no aceptamos autoritarismos de ninguna autoridades, de nadie y tampoco de la delincuencia organizada", refirió.

México rescata a reporteros extranjeros de Afganistán

El gobierno de México compartió en la mañana del 25 de agosto recibió a 124 corresponsales, reporteros y staff de diferentes medios de comunicación que se encontraban en Afganistán.

De acuerdo con la cancillería, los comunicadores que se encontraban en Kabul ya han solicitado asilo político, así como la visa humanitaria.

La evacuación de periodistas extranjeros de Kabul por parte de México se dio luego de que el corresponsal Azam Ahmed solicitara el apoyo del país para recibir refugiados afganos.

Por orden de AMLO, la cancillería aseguró que México brindaría garantías de aceptar a los corresponsales, así como a sus familias como refugiados.

México recibió a periodistas de The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post y afirmó que continuaría aceptando solicitudes de refugio de periodistas y mujeres de Afganistán.

Además, el director de The New York Times agradeció a las autoridades mexicanas el poner a salvo a sus colaboradores e invitó a la comunidad internacional a seguir el ejemplo de México.