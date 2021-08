Las 10 canciones imperdibles de The Rolling Stones

La muerte de Charlie Watts, el legendario baterista de la mítica banda The Rolling Stones conmocionó al mundo del rock este martes.

Días antes, Watts había anunciado que no acompañaría a los Stones, una de las bandas más importantes de todos los tiempos, durante su gira por Estados Unidos.

Tras una revisión de rutina médica, le prescribieron a Watts tener semanas de descanso y recuperación, según citó el diario británico The Sun.

Para recordar a uno de los mejores bateristas de todos los tiempos quien desde la década de 1960 ya era reconocido en el circuito del Rythm and Blues londinense, compartimos algunas de las canciones imperdibles de sus satánicas majestades:

Paint It, Black

La legendaria Paint, su tercer número 1 en el chart en Estados Unidos y su sexto en el Reino Unido, fue una de las primeras piezas conocidas en México.

Jumpin’ Jack Flash

La rockera Jumpin’ fue en su momento objeto de polémica al supuestamente ser una oda al consumo de la droga; sin embargo, el sencillo fue un éxito y se convirtió en la canción más usada por la banda en concierto.

She´s a Rainbown

La llamada “canción más bonita e inusual” de Mick Jagger y Keith Richards jamás antes escrita es una de las referentes de la banda.

Miss You

Del Some Girls de finales de los años setenta, esta pieza retoma la cadencia de la música disco con el estilo de sus satánicas majestades y el resultado es uno de sus clásicos inmediatos.

Start Me Up

Con los stones llegados a la década de 1980, lanzaron esta melódica canción rockera que alcanzó el número 2 en los charts de este lado del mundo.

You Can Always Get What You Want

También dentro de su obra maestra Let It Bleed, la canción tuvo su éxito tardío pero llegó en 2004 al estar en la posición 100 de las mejores 500 canciones de todos los tiempos en la lista de la revista Rolling Stone.

Heart of Stone

Inspirada totalmente en el blues, esta balada se convirtió en su segundo hit en el top 20 del chart en Estados Unidos

Honky Tonk Women

La canción fue lanzada solo como sencillo en 1969, en ella Mick Taylor llegó como guitarrista para reforzar a los británicos.

Brown Sugar

Del Sticky Fingers, esta canción también está dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos en el listado de la revista Rolling Stone.

Get Off Of My Cloud

De 1965, este track que sigue sonando actual fue el segundo número 1 del grupo tras (I Can’t Get No) Satisfaction. Su sonido se cuenta solo.

Mención aparte que no podían quedar fuera destacan: Sympathy for the Devil, Emotional Rescue, (I Can’t Get No) Satisfaction, Angie, The Last Time, Let’s Spend Night Together, Ruby Tuesday, 2000 Light Years From Home, Midnight Rambler y más…

RMG