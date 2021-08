El día que Charlie Watts se puso su mejor traje inglés y golpeó a Mick Jagger

El rock está de luto. Charlie Watts, el legendario baterista de The Rolling Stones murió este martes 24 de agosto a los 80 años, tras estar varios días hospitalizado en un hospital de Londres. La triste noticia fue confirmada por Bernard Doherty, representante del músico, quien destacó el gran legado de Watts para cuya familia pidió respeto en estos momentos tan difíciles.

Charlie Watts había anunciado hace unas semanas que por cuestiones de salud no participaría en la gira más reciente por Estados Unidos que reanudaría en septiembre The Rolling Stones, la legendaria banda de rock con la que llevaba más de medio siglo compartiendo escenario.

De todos los integrantes, quizá Charlie Watts era el menos excéntrico de todos. Sin embargo, su sobriedad nada tenía que ver con las magníficas notas que dio en la batería con canciones como Get Off My Cloud, Paint It Black, Honky Tonk Women, Sympathy for the Devil o Start Me Up.

Watts y su batería estaban fuertemente influenciados por el jazz. Foto: AFP

Charlie Watts, el caballero inglés que noqueó a Jagger

Y mientras Mick Jagger llamaba la atención con sus atuendos, Watts mantenía un perfil sobrio y recatado, cual caballero inglés. Sin embargo, eso no impidió que un día el líder de la banda lo desesperara tanto al grado de noquearlo. Keith Richards solía relatar que Jagger tenía el Síndrome del Vocalista Líder, y fueron precisamente esas actitudes de divo las que llevaron a Watts le pusiera un alto a punta de golpes.

Esta es quizás una de las muchas anécdotas que guardan The Rolling Stones en más de 50 años de carrera, y todo ocurrió cuando después de un concierto en Ámsterdam, la banda ya estaba en el hotel descansado y entonces mientras bebía, Mick Jagger tuvo 'un momento de inspiración', por lo que en su papel de líder del grupo, exigió la presencia de Watts en su habitación.

"¿Dónde está mi maldito baterista?", gritó Jagger según relata el propio Keith Richards en su autobiogafía "Life". Luego dicen que tomó el teléfono y le llamó a Watts para pedirle que fuera. Entonces Charlie se levantó y afeitó, después se puso su mejor traje y una impecable camisa blanca, acudió a donde Jagger se hospedaba y sin decir una sola palabra, se le acercó, lo tomó por la solapa del saco y le propinó un derechazo tan fuerte que mandó al piso al cantante.

La bofetada de Watts a Jagger fue tan aparatosa que el líder de la banda fue a dar a la terraza y estuvo a punto de caer a un canal de esos que rodean la ciudad de Ámsterdam. Watts le exigió que jamás volviera a llamarlo 'mi baterista', pues en todo caso él era su p... cantante. Y luego salió de la habitación con un enojo que según Richards duró más de un mes. Fue el propio guitarrista quien salvó a Jagger ese día, pues de no levantarlo, habría caido al agua.