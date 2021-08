¿De qué murió Charlie Watts, el mítico baterista de The Rolling Stones?

Los fanáticos del rock están de luto. Y es que se informó que el batería de los Rolling Stones, Charlie Watts murió a los 80 años en un hospital de Londres; hace unas semanas, Watts se retiró de la gira No Filte de la banda por algunas molestias que tenía, aunque su estado de salud parecía estable. Pero, ¿de qué murió el mítico baterista?

“Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia. Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento”, comunicó su publicista Bernard Doherty en un comunicado.

Era una leyenda del rock. Foto: Especial.

¿Qué es lo que agravó la salud del músico?

Hace un par de semanas, Watts, considerado uno de los mejores bateristas del rock, fue sometido a un “procedimiento exitoso” en la capital británica después de que se le detectara un problema durante una revisión de rutina, pero no se dieron más detalles. Luego de esto, se consideró que no era apto para unirse a la gira reprogramada de 13 fechas de No Filter, que comienza el próximo mes.

Los médicos le habían prescrito “descanso y recuperación”, según reveló el diario The Sun. “Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, por consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo”, fue lo que dijo en esa ocasión. Los Stones esperaban que volviera a estar en forma para las grandes celebraciones del 60 aniversario de la banda en 2022, cuando lanzarán su primer álbum de canciones originales en 17 años.

No se sabe si su muerte estuvo relacionada con el cáncer de garganta que padeció en 2004 o el accidente automovilístico que en 2005 sufrió, en el cual casi pierde la vida. Watts no es el baterista fundador de los Stones, pero no se ha perdido un concierto desde que se unió en enero de 1963.

msb